Falleció Héctor Alterio, leyenda del cine argentino, a los 96 años en Madrid

Este sábado 13 de diciembre de 2025, a los 96 años, falleció el reconocido actor argentino Héctor Alterio, quien residía en Madrid desde hace varios años. La noticia fue confirmada por la Academia del Cine de España, y su deceso fue lamentado profundamente por figuras del cine, el teatro y la política.

Alterio fue una de las figuras más emblemáticas del cine argentino y español, habiendo protagonizado filmes icónicos como La historia oficial (1985), que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, Camila (1984), y El hijo de la novia (2001). Su legado en la actuación abarca más de siete décadas de carrera y una huella imborrable en la cultura cinematográfica mundial.

El presidente de España, Pedro Sánchez, expresó su pesar a través de redes sociales, destacando el talento y humanidad de Alterio: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, escribió.

Desde la Asociación Argentina de Actores, también se rindió homenaje al actor, destacando su compromiso y excelencia artística. “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística”, expresaron.

Una carrera llena de logros y compromiso

Nacido en Buenos Aires en 1929, Héctor Alterio inició su carrera teatral en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona. En los años 60, fundó la compañía Nuevo Teatro, con el objetivo de renovar la escena teatral argentina. Su debut cinematográfico llegó en 1966 con Todo sol es amargo, y a lo largo de su carrera, participó en numerosas producciones tanto en Argentina como en España.

Tras ser amenazado de muerte por la organización terrorista Triple A durante la violencia previa al golpe de Estado de 1976, Alterio se exilió en España en 1975. En Madrid, desarrolló una exitosa carrera en el cine español, trabajando con figuras como Jaime Chávarri, Pilar Miró y Jaime de Armiñán, además de mantener una conexión constante con el cine argentino, participando en importantes títulos como La Tregua (1974) y La historia oficial (1985), que le otorgó fama internacional.

Alterio fue galardonado en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, en reconocimiento a su vasta trayectoria y su aporte al cine en español. Su última participación en cine fue en la película Due uomini, quattro donne e una mucca depressa (2012), dirigida por Anna di Francisca.

El fallecimiento de Héctor Alterio deja un vacío enorme en el mundo del cine, pero su legado perdurará a través de su incomparable talento y los trabajos que dejó como testamento de su brillante carrera.