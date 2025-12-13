Día de la Policía Bonaerense: 204 años de historia, reconocimientos y desafíos en cada jornada

Este 13 de diciembre, se celebra un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Aunque la fuerza tiene más de dos siglos de historia, esta fecha recuerda un hito clave en su estructura institucional, específicamente la promulgación de la ley que reorganizó y modernizó la fuerza en 1880.

El Día de la Policía Bonaerense conmemora la promulgación de la ley del 13 de diciembre de 1880, que marcó un hito en la reorganización de la fuerza de seguridad tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien la Policía de la Provincia fue fundada en 1821, esta fecha es clave porque corresponde a un proceso administrativo que transformó la estructura de la fuerza, dándole un carácter más moderno y consolidado. La jornada también se utiliza para entregar los Premios al Mérito, que reconocen a los efectivos que se han destacado en su servicio durante el último año.

Este 2025 marca el 204° aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo de su extensa trayectoria, la fuerza ha jugado un rol fundamental en la seguridad pública de la provincia más poblada del país.

Con el paso de los años, la institución ha sido testigo de profundas reformas, modernizaciones y desafíos, adaptándose constantemente a las nuevas realidades sociales y tecnológicas.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires también aprovechó la fecha para realizar importantes anuncios en materia de seguridad. Se destacó el programa de reequipamiento de la fuerza, que incluye la adquisición de nuevos patrulleros, armamento y tecnología de última generación, como cámaras de seguridad y dispositivos móviles para los oficiales en servicio.

Además, se hizo un hincapié en la necesidad de reforzar la presencia policial en los puntos más críticos del conurbano bonaerense, así como en las zonas rurales del interior de la provincia. En este sentido, se anunció el refuerzo de la capacitación para los oficiales, con el objetivo de mejorar tanto la eficiencia como la calidad de la atención a la ciudadanía.

Este 13 de diciembre no solo es un día de celebración, sino también de reflexión sobre el trabajo constante que realiza la Policía Bonaerense para garantizar la seguridad de millones de bonaerenses. Sin duda, el aniversario de hoy marca un momento de balance y, al mismo tiempo, de proyección hacia el futuro de la institución.