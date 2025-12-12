Se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe

Era la madrugada del 9 de diciembre de 1531, en Tepeyac. Allí, Juan Diego, nativo de la etnia Chichimeca que fue bautizado al cristianismo por los franciscanos, pudo ver con claridad a una señora de inmaculada belleza y con un vestido amarillo tan brillante como el sol.

Juanito, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”, fue el mensaje.

Juan Diego comunicó esto al obispo, Juan de Zumárraga -primer arzobispo de México-, pero éste no le creyó y lo envió de nuevo al mismo lugar para que le pidiera a la mujer alguna señal de veracidad.

El pastor cumplió la misión del obispo y le relató los hechos a la Virgen, que le pidió que regresara al día siguiente, cuando le daría la señal pedida.

Sin embargo, cuenta la historia, que Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo, a punto de fallecer.

Avergonzado por no poder cumplir esta promesa, en la madrugada del 12 de diciembre mientras corría desesperado en busca de un sacerdote que le diera la extremaunción a su tío, decidió ir por otro camino para evitar un nuevo encuentro con la Virgen.

María se le presentó igual y le preguntó hacia dónde iba. Juan Diego le contó lo que pasaba y, en ese momento, la Virgen le aseguró que Juan Bernardino ya había sanado.