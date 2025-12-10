miércoles, diciembre 10, 2025
32.2 C
Nueve de Julio
General

Vecinos se suman a la convocatoria abierta para iniciativas sobre Turismo

Es para participar en la construcción colectiva de nuevas propuestas que impulsen la 'industria sin chimeneas'

Sigue abierta la nueva convocatoria de la Comuna nuevejulie nse de invitar a los vecinos del distrito a sumarse al desarrollo turístico, con el objetivo de ampliar la participación comunitaria y fortalecer la actividad en la ciudad y sus localidades.

La propuesta está orientada a todas aquellas personas interesadas en aportar ideas, proyectos y líneas de acción vinculadas al turismo, con el fin de potenciar los atractivos del partido y promover su crecimiento.

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/RHgQyT1g7N9QGLD39

La iniciativa ya se encuentra abierta y busca conformar un espacio de trabajo conjunto que permita seguir consolidando a Nueve de Julio como un destino turístico en expansión.

