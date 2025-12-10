Vecinos se suman a la convocatoria abierta para iniciativas sobre Turismo

- Advertisement -

Sigue abierta la nueva convocatoria de la Comuna nuevejulie nse de invitar a los vecinos del distrito a sumarse al desarrollo turístico, con el objetivo de ampliar la participación comunitaria y fortalecer la actividad en la ciudad y sus localidades.

La propuesta está orientada a todas aquellas personas interesadas en aportar ideas, proyectos y líneas de acción vinculadas al turismo, con el fin de potenciar los atractivos del partido y promover su crecimiento.

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/RHgQyT1g7N9QGLD39

La iniciativa ya se encuentra abierta y busca conformar un espacio de trabajo conjunto que permita seguir consolidando a Nueve de Julio como un destino turístico en expansión.