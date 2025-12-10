Valeria Maidana sigue conduciendo el Consejo Escolar y Enzo Zega será Secretario

- Advertisement -

En la mañana de este miércoles, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, se llevó adelante el acto de asunción de los nuevos integrantes del Consejo Escolar de 9Nueve de Julio, electos en los comicios del pasado 7 de septiembre.

La ceremonia contó con la presencia de la intendenta municipal, María José Gentile, funcionarios municipales, el presidente del Concejo Deliberante, inspectoras regionales y distritales, representantes sindicales, directivos, docentes y miembros de distintas instituciones educativas, además del personal del propio Consejo Escolar.

Como es tradición, el acto se inició con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de los profesores David Macagnani y Cristian Luzza.

Lectura de los resultados y bienvenida a los nuevos consejeros

Se dio lectura a los resultados oficiales remitidos por el Tribunal Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que determinaron el ingreso de:

Enzo Darío Zega (Fuerza Patria)

María Elena Luberriaga (Nuevos Aires)

Norma Graciela Praint (La Libertad Avanza)

Posteriormente, la presidenta, Valeria Maidana – Alianza Juntos –, despidió a los consejeros que finalizaron su mandato: Guillermo Erbes (Alianza Juntos); Paola Sist (Alianza Juntos), destacando su compromiso, dedicación y el trabajo conjunto realizado durante los últimos años. “No solo agradezco el esfuerzo y la voluntad, sino el haberlos conocido”, expresó emocionada.

Toma de juramento y conformación de autoridades

La presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, tomó juramento a los nuevos consejeros. Luego, se procedió a la lectura del Acta Nº 29/2025 y a la sesión preparatoria para la elección de autoridades del periodo 2025–2027.

Tras las propuestas y votaciones correspondientes, el cuerpo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidenta: Valeria Maidana (Alianza Juntos)

Vicepresidente: Enrique Márquez /Alianza Juntos)

Secretario: Enzo Darío Zega (Fuerza Patria)

Tesorera: María Elena Luberriaga (Nuevos Aires)

Vocal 1º: Norma Prait (La Libertad Avanza)

Vocal 2º: Leonardo Rodoni (Asumió por Alianza Juntos y recientemente se pasó a LLA).

Además, se decidió que las sesiones ordinarias se realizarán los días martes a las 8:30.

Mensaje de la presidenta: balance y proyección

En su discurso, Maidana agradeció a todo el cuerpo, a los equipos directivos, sindicatos y especialmente al personal administrativo del Consejo Escolar, “pieza fundamental para el funcionamiento diario”.

Destacó que durante el periodo de gestión se ejecutaron obras de infraestructura en múltiples instituciones, la ampliación y equipamiento de cocinas escolares, mejoras en el Servicio Alimentario Escolar y la apertura del comedor en la Secundaria Nº 8 con recursos humanos del distrito.

Además, subrayó el trabajo conjunto con cooperadoras escolares, áreas municipales y los equipos auxiliares. “Este cuerpo ahora contará con miradas diversas, de distintas fuerzas políticas. Celebramos que así sea. El trabajo en equipo es el único camino”, afirmó.

Finalmente, se declaró formalmente constituido el nuevo cuerpo de consejeros escolares. Tras la firma del acta y los saludos protocolares de la jefa comunal y las autoridades educativas, se dio por finalizada la ceremonia.

La transmisión oficial concluyó con el compromiso renovado de seguir sosteniendo y acompañando el funcionamiento de las instituciones educativas del distrito.

Tras la ceremonia, Valeria Maidana recibió saludos y felicitaciones de autoridades municipales y educativas, encabezadas por la Intendente María José Gentile, a quienes agradeció el acompañamiento constante.

En diálogo con Cadena Nueve, destacó la importancia de la continuidad de gestión:

“Hay un montón de expedientes que se vienen trabajando desde hace más de medio año. Cuando existe continuidad, uno conoce los procesos y es más sencillo concluirlos”, explicó.

La presidenta remarcó además el valor del trabajo mancomunado dentro del organismo:

“El trabajo es en conjunto. Si bien soy la cara visible por el rol que me toca, es imposible que una sola persona lleve adelante todo lo que tenemos que resolver. Son más de cien escuelas y nuestro objetivo es seguir apostando al equipo y al fortalecimiento de cada establecimiento”.

Por su parte, Enzo Zega, recién asumido como secretario del Consejo Escolar, agradeció la confianza depositada a través del voto y subrayó el compromiso que implica la nueva responsabilidad: “Es un compromiso importante que asumo. Vamos a trabajar en equipo, acompañando a la gestión provincial y enfocándonos en lo fundamental: las escuelas y la comunidad educativa de Nueve de Julio”, afirmó.

Zega destacó que su experiencia en inspección y su recorrido por los establecimientos educativos del distrito le permitirá aportar una mirada cercana a las necesidades diarias:

“Conozco a los auxiliares, docentes y directivos. Nuestro objetivo es mejorar la infraestructura, fortalecer los comedores escolares y garantizar bienestar a estudiantes y trabajadores”.

El acto concluyó con una foto grupal en el Salón Blanco, donde las nuevas autoridades y consejeros celebraron el inicio de una nueva etapa de trabajo para el sistema educativo del distrito.