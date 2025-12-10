Un grupo de jubilados se encadenó frente al Congreso de la Nación

- Advertisement -

Durante la mañana de este miércoles, un grupo de jubilados llevó adelante una medida de fuerza frente al Congreso de la Nación, donde varios de ellos se encadenaron a las rejas del edificio en reclamo de mejoras en sus haberes y la restitución de beneficios previsionales. La protesta, que comenzó poco después de las 9, generó una amplia presencia policial en toda la zona.

Los manifestantes, pertenecientes a distintas agrupaciones de adultos mayores, denunciaron que los aumentos otorgados en los últimos meses “no alcanzan para cubrir las necesidades básicas” y reclamaron la apertura de una mesa de diálogo urgente con autoridades del Poder Ejecutivo y del ANSES.

“Ya no podemos esperar más. Lo que cobramos es insuficiente y la situación es desesperante”, aseguró uno de los voceros del grupo, mientras otros participantes sostenían pancartas con consignas como “no a la licuación de las jubilaciones” y “queremos vivir con dignidad”.

Como ya viene ocurriendo en cada movilización de jubilados en las últimas semanas, el operativo de seguridad fue notoriamente amplio. Desde temprano se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad y de Gendarmería, quienes montaron vallados en los alrededores del Congreso para restringir el acceso vehicular y peatonal.

Para la tarde de este miércoles está prevista una nueva marcha de jubilados, convocada por organizaciones sociales y movimientos de defensa de los derechos previsionales. Se espera que la concentración parta desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio para avanzar hacia el Congreso, donde se realizará un acto central. Las autoridades, por su parte, anticiparon que se mantendrá el dispositivo de seguridad reforzado debido a la alta participación que se estima para la convocatoria.

Los manifestantes adelantaron que, de no obtener respuestas concretas en los próximos días, profundizarán el plan de lucha con nuevas acciones y movilizaciones. “No queremos privilegios, queremos lo que nos corresponde”, remarcaron.