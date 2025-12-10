miércoles, diciembre 10, 2025
General

Por seguridad vial María José Gentile impulsó luminarias en el cruce de Rutas 5 y 65

Se colocaron 83 artefactos que serán fundamentales para prevenir siniestros y mejorar la visibilidad en accesos e intersecciones

Un importante plan de fortalecimiento de la seguridad vial comenzó a ejecutarse en distintos tramos de las rutas 5 y 65, donde se instalarán 83 luminarias en sectores considerados críticos por su intenso tránsito y necesidad de mayor visibilidad.

La iniciativa se concretó a partir de las gestiones realizadas por la intendente municipal, María José Gentile, ante el administrador de Vialidad Provincial, Roberto Caggiano, quien confirmó la puesta en marcha de los trabajos.

Según detalló Vialidad, las nuevas luminarias se están colocando en los siguientes puntos:

  • Ruta 65 y Mitre: 18 luminarias

  • Ruta 65 y Urquiza: 9 luminarias

  • Puente de Rutas 65 y 5: 22 luminarias

  • Ruta 65 y El Provincial: 4 luminarias

  • Ruta 65 y 12 de Octubre: 2 luminarias

  • Ruta 65 y Dudignac: 22 luminarias

  • Ruta 65 y Santos Unzué: 4 luminarias

  • Ruta 65 y Naón: 2 luminarias

Las tareas, que ya están siendo ejecutadas por personal municipal, representan un avance significativo para todos los usuarios que transitan diariamente por la zona, mejorando las condiciones de circulación y reduciendo el riesgo de siniestros viales.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones no solo benefician a automovilistas y transportistas, sino también a los vecinos de las localidades cercanas, al brindar mayor seguridad en accesos, cruces e ingresos urbanos.

