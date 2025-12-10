La Federación Agraria Argentina Filial Nueve de Julio rechazó el aumento del 50% en la Tasa de Red Vial previsto en el Presupuesto 2026

- Advertisement -

La Filial 9 de Julio de la Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvo este miércoles una reunión con la Comisión de Presupuesto ampliada del Honorable Concejo Deliberante, encuentro solicitado por la entidad con el objetivo de plantear formalmente su postura frente al Presupuesto Municipal 2026. El proyecto contempla un incremento del 50% en la Tasa de Red Vial, medida que generó un rechazo contundente por parte de los productores.

Durante la reunión, los representantes de la FAA expusieron seis puntos centrales que fundamentan su oposición al incremento y reclaman mayor transparencia y participación en la toma de decisiones que afectan directamente al sector rural.

En primer lugar, la entidad rechazó el aumento del 50%, argumentando que el distrito atraviesa “uno de los peores escenarios productivos de las últimas décadas”, marcado por fuertes pérdidas de superficie sembrada e ingresos debido a la crisis climática.

Además, la Filial cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo vuelva a aplicar incrementos por decreto, como ocurrió en 2023, cuando se registraron tres subas aplicadas de manera discrecional y por fuera del presupuesto aprobado. Para la entidad, cualquier modificación impositiva debe discutirse “con transparencia y dentro del marco institucional”.

Otro punto clave fue la exigencia de un Plan de Trabajo Anual que especifique kilómetros a intervenir, obras proyectadas, presupuesto asignado y una estimación real basada en un 70% de cobrabilidad. “No se puede discutir ningún aumento sin conocer previamente qué se hará, con qué recursos y bajo qué criterios”, remarcaron.

La FAA también pidió que el Concejo avance en el tratamiento del Pedido de Informes presentado en junio, respaldado por más de 150 productores, que aún no obtuvo respuesta. Sostuvieron que la rendición de cuentas es indispensable en cualquier debate presupuestario.

Asimismo, reclamaron la inmediata apertura de la Mesa Agropecuaria local, espacio que consideran fundamental para abordar problemáticas estructurales como caminos rurales, hidráulica y producción, a través del diálogo y la planificación conjunta.

Por último, solicitaron que cada bloque político informe públicamente cómo votará el aumento incluido en el Presupuesto 2026, para que los productores conozcan quiénes acompañan el incremento y quiénes defienden la sostenibilidad del sector.

Compromiso y advertencia

La Filial 9 de Julio reafirmó su predisposición al diálogo y al trabajo conjunto, pero advirtió que no será “cómplice de decisiones que profundicen la crisis que atraviesan cientos de productores del distrito”. Sostuvo que las políticas públicas deben contribuir a la recuperación del sector, “no asfixiarlo”.