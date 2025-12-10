French y Carlos Casares: afectación del servicio de agua por temporal

- Advertisement -

ABSA informa que producto de una fuerte tormenta que azota la zona, se registra baja presión en el Acueducto Nueve de Julio. La situación afecta el caudal de agua hacia las Plantas Potabilizadoras de French y Carlos Casares.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de ambas localidades cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.