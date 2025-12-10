miércoles, diciembre 10, 2025
33.9 C
Nueve de Julio
miércoles, diciembre 10, 2025
33.9 C
Nueve de Julio
General

French y Carlos Casares: afectación del servicio de agua por temporal

Se solicita a las personas usuarias de ambas localidades cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ABSA informa que producto de una fuerte tormenta que azota la zona, se registra baja presión en el Acueducto Nueve de Julio. La situación afecta el caudal de agua hacia las Plantas Potabilizadoras de French y Carlos Casares.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de ambas localidades cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6066

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR