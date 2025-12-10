miércoles, diciembre 10, 2025
General

Cultivos: recomendaciones para mejorar el manejo integrado de plagas en cultivos

Especialistas del SENASA, el INTA y el INASE detallaron pautas para fortalecer la prevención en cultivos con tecnología Bt para evitar daños y sostener su eficacia.

Dado que durante la últim el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas de Semillas (INASE), acercan a los productores una serie de recomendaciones con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y continuar desarrollando estrategias de manejo integrado de plagas en soja y maíz.

Los organismos públicos, dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, recomiendan implementar planes de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para proteger los cultivos y sostener la productividad del sector, ya que representa un valor estratégico para la cadena agropecuaria, tanto por su impacto económico como por su contribución a la sustentabilidad del sistema productivo.

Asimismo, se sugiere a los productores la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), entre las que se destaca la adopción de refugios (cultivares convencionales); rotación de cultivos y de modos de acción de insecticidas autorizados por el Senasa; monitoreo frecuente de los lotes para detectar cambios en el comportamiento de las plagas; y mantenimiento de lotes libres de malezas, que pueden actuar como hospederos alternativos.

Estas herramientas permiten planificar e implementar acciones de manejo oportunas para mitigar daños, controlar poblaciones con pérdida de susceptibilidad y contribuir a la sustentabilidad del sistema agropecuario, en beneficio de productores y consumidores.

Ante dudas y/o consultas dirigirse a las oficinas del SENASA, INASE o INTA más cercana a la localidad.

 

