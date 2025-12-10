miércoles, diciembre 10, 2025
32.2 C
Nueve de Julio
General

Continúa abierta la inscripción para las Becas Municipales 2026

La Dirección de Educación de la Municipalidad recuerda que los interesados podrán retirar las planillas para solicitar o renovar el beneficio estudiantil hasta el viernes 19 de diciembre y la iniciativa abarca todos los niveles educativos: primario, secundario, terciario y universitario

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Dirección de Educación, informó que se encuentra abierta la inscripción para las Becas Municipales correspondientes al año 2026. Los estudiantes interesados en acceder al beneficio, así como aquellos que deseen renovar sus becas, podrán retirar las planillas necesarias en la oficina de la cartera, ubicada en calle Robbio 322, en el horario de 8 a 13 horas.

El plazo para completar el trámite finalizará el viernes 19 de diciembre, y se recuerda que, una vez vencida esta fecha, no se entregarán planillas bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, para quienes residen en localidades del partido, la documentación deberá ser solicitada a la trabajadora social asignada a cada localidad. La medida busca garantizar la organización y el correcto desarrollo del programa de becas en todos los niveles educativos: primario, secundario, terciario y universitario.

