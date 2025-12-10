Continúa abierta la inscripción para las Becas Municipales 2026

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Dirección de Educación, informó que se encuentra abierta la inscripción para las Becas Municipales correspondientes al año 2026. Los estudiantes interesados en acceder al beneficio, así como aquellos que deseen renovar sus becas, podrán retirar las planillas necesarias en la oficina de la cartera, ubicada en calle Robbio 322, en el horario de 8 a 13 horas.

El plazo para completar el trámite finalizará el viernes 19 de diciembre, y se recuerda que, una vez vencida esta fecha, no se entregarán planillas bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, para quienes residen en localidades del partido, la documentación deberá ser solicitada a la trabajadora social asignada a cada localidad. La medida busca garantizar la organización y el correcto desarrollo del programa de becas en todos los niveles educativos: primario, secundario, terciario y universitario.