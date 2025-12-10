Avanzan tareas de mantenimiento de calles en distintos puntos de la ciudad

- Advertisement -

Durante la mañana se ejecutaron trabajos de nivelado y acondicionamiento en distintas calles de la zona de la Escuela Secundaria N° 8, donde las últimas precipitaciones habían generado dificultades para la circulación. Las tareas incluyeron el repaso de calzadas y el aporte de material para mejorar la transitabilidad.

Paralelamente, se desarrolló la limpieza del canal ubicado en la continuación de la Av. 25 de Mayo, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua. También se colocaron nuevos tubos en alcantarillas de la intersección de Agustín Álvarez y Urquiza, reforzando la infraestructura pluvial del sector.