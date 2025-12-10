ABSA: trabajos sobre la red de agua en Nueve de Julio

- Advertisement -

ABSA informa que se trabaja en la reparación de una cañería en Cardenal Pironio al 3500, en Nueve de Julio.

Hasta la finalización de las tareas, se encuentra afectado con baja presión el suministro de agua en toda la localidad.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.