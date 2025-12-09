Se realizan tareas de mejoramiento de calles

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio llevó a cabo en la mañana de hoy importantes tareas de mantenimiento y nivelación en diferentes calles de la ciudad, con el fin de mejorar las condiciones de circulación en sectores afectados por las últimas precipitaciones. Los trabajos, realizados con maquinaria de su propio parque vial, abarcaron los barrios Quinquela Martín y Esmeralda, así como las calles Lugones, Rastreador Fournier y Fontanarrrosa.

Estas zonas, que presentaban inconvenientes para el tránsito, fueron intervenidas para corregir los baches y nivelar el asfalto, lo que mejorará la seguridad vial y facilitará la circulación de vehículos y peatones. La Municipalidad destacó la importancia de estas tareas para prevenir accidentes y mejorar la conectividad en áreas periféricas de la ciudad, donde las lluvias recientes habían dejado huellas visibles en el estado de las calles.

Desde la dirección de Obras Públicas, se informó que los trabajos continuarán en otras áreas de Nueve de Julio, siguiendo el plan de mantenimiento y mejoras viales que la Municipalidad viene implementando en los últimos meses. Los vecinos de las zonas intervenidas expresaron su satisfacción por la rápida respuesta ante los problemas ocasionados por las lluvias, resaltando la importancia de estas acciones para la calidad de vida y la seguridad en la ciudad.