Male Defunchio: “Es fundamental que todos podamos encontrar puntos de encuentro para trabajar por Nueve de Julio”

En una conversación con Despertate Cadena Nueve y Visión Plus TV, María Elena “Male” Defunchio, quien hasta hace pocos días fue senadora, se mostró entusiasta y decidida a asumir su nueva responsabilidad como concejal en Nueve de Julio. “Vamos a trabajar siempre con un bloque abierto al diálogo y a los consensos, porque lo que importa es el bienestar de nuestros vecinos”, destacó Defunchio, quien recalcó la importancia de la responsabilidad asumida en esta nueva etapa política.

Sobre la paridad política en el Concejo Deliberante, con tres fuerzas en pie de igualdad, Defunchio expresó que “esto cambia la lógica de cómo se van a dar los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo”. Según la concejal, el peronismo seguirá siendo un espacio abierto al diálogo, buscando consensos para avanzar en políticas públicas que beneficien a la comunidad. “Es fundamental que, más allá de las diferencias, todos podamos encontrar puntos de encuentro para trabajar por Nueve de Julio”, señaló.

En cuanto a proyectos concretos, Defunchio recordó su compromiso con la comunidad de Quiroga, donde logró convertir en bien municipal un histórico edificio del Club Atlético Liberal Argentino. “Este es un ejemplo de cómo, más allá del autor del proyecto, lo importante es acompañar iniciativas que respondan a las necesidades de los vecinos”, afirmó.

Por último, la concejal hizo referencia a los desafíos económicos de la provincia de Buenos Aires, como la deuda heredada de la gestión anterior, pero aseguró que la Ley de Financiamiento aprobada ofrecerá alivio a los municipios. “Vamos a seguir trabajando para que los recursos lleguen a los vecinos, sin importar las diferencias políticas”, concluyó Defunchio con optimismo.