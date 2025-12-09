“La política debe ser moral, o no será nada” dijo el ex-presidente Arturo H. Illia recuerda convecino de Trenque Lauquen

- Advertisement -

Este próximo miércoles 10 de diciembre en el marco de la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante, se llevará a cabo el acto de asunción de los concejales que fueron electos en setiembre pasado, y además se elegirán las autoridades del cuerpo legisltivo de Trenque Lauquen.

Las declaraciones de la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, Marta Bathis, referidas a la nueva conformación del cuerpo legislativo (el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio no tendrá mayoría absoluta) que otorgará otra dinámica de trabajo en el tratamiento de algunos temas, han creado expectativas en esa comunidad para recobrar la confianza en sus representantes, resalta en nota abierta a la comunidad el convecino Miguel Santos Vidal.

La Concejal reelecta Marta Bathis ha sostenido: “De cara al nuevo esquema legislativo, lo primero a destacar es que será una nueva dinámica, dada la conformación de fuerzas que se dará” (La Opinión, 29/11/25).

Las manifestaciones de la propia Presidenta del Concejo Deliberante constituyen una cruda confesión acerca de la verdadera dinámica que prevaleció en los dos últimos períodos legislativos se centraba en una tiranía de la mayoría, toda vez que el Bloque Oficialista integrado por once Concejales constituían una mayoría absoluta.

El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, con esa mayoría absoluta, aprobó, entre otros desaguisados, las Rendiciones de Cuentas de Ejecutivo sin realizar el “control político” que le ordena el Tribunal de Cuentas, así como también aprobó modificaciones en el reglamento de la Comisión Anticorrupción, modificaciones que convirtieron a dicha Comisión en un verdadero esperpento; además el Bloque Oficialista, amparándose en esa tiranía de la mayoría, decidió archivar definitivamente la petición ciudadana que se juzgara la responsabilidad política del Secretario de Hacienda del Municipio en el ejercicio de sus funciones, asimismo, el Bloque Oficialista ha demostrado una deshonestidad republicana al aprobar en la última Sesión Ordinaria, aprovechando la última oportunidad de ostentar una mayoría absoluta, la Creación de la Comisión de Análisis de Actuaciones, la cual constituye una parodia de control del accionar del Ejecutivo. Estas son algunas de las arbitrariedades en las que incurrió la mayoría absoluta.

Nuestra comunidad tiene la expectativa que la vaticinada “dinámica de trabajo del H.C.D.” revierta la ominosa conducta que ha demostrado el Concejo en los últimos períodos legislativos, exhibiendo una falta de autonomía del Poder Ejecutivo Local, lo cual refleja una debilitación de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos, en favor de un mayor protagonismo del ejecutivo que concentra poder, una reducción de los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular de las minorías, un menoscabo a la libertad de expresión (art. 13, Pacto de San José de Costa Rica), al derecho a peticionar a las autoridades (art. 14, Constitución Nacional) a la información y a la comunicación, derecho garantizado por la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires (art. 12, inciso 4).

El Concejo Deliberante no cumple fielmente con los principios republicanos establecidos por el primer artículo de nuestra Carta Magna; los Concejales de Juntos por el Cambio no han honrado el juramento de observar y hacer observar la Constitución Nacional, la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Resultaría preocupante que el futuro bloque de oficialista de Somos Buenos Aires, integrado por ocho Concejales, insista en no ejercer sus facultades de controlar el accionar el accionar del Ejecutivo Local. Esta razonable inquietud tiene sus fundamentos en el hecho que del total de ocho Ediles Oficialistas solamente un nuevo Concejal se incorpora a dicho Bloque, José Provenzano, de los restantes siete, dos han sido reelegidos, Marta Bathis y Pablo Aguirre, los cinco restantes sus mandatos están aún vigentes; estos siete concejales han renunciado, en los últimos períodos legislativos, a ejercer un eficiente y eficaz control de la gestión de la administración del Jefe Comunal Francisco Recaulat,

Se torna necesario resaltar que la Concejal Marta Bathis, en el ejercicio de la Presidencia del H.C.D. ha guardado un inexplicable silencio ante la exigencia de un ciudadano de dar el legítimo tratamiento a numerosas peticiones presentadas en tiempo y forman, siendo arbitrariamente excluidas del Orden del Día de las distintas Sesiones Ordinarias, conculcando de esta forma la libertad de expresión (art. 13, Pacto de San José de Costa Rica), al derecho a peticionar a las autoridades (art. 14, Constitución Nacional) a la información y a la comunicación, derecho garantizado por la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires (art. 12, inciso 4)

Las peticiones se referían a hechos de gravedad institucional cometidos por el Presidente de la Comisión Administrativa y Reglamentaria, Concejal Alberto Rodríguez Mera, y por el Coordinador de la Comisión Anticorrupción, Concejal Pablo Aguirre, quienes no tuvieron ningún reparo moral para mentir y engañar a nuestra comunidad y a sus pares del cuerpo legislativo, a los fines de eludir la obligación de evaluar la responsabilidad política del Secretario de Hacienda, quien no se abstuvo de intervenir en los procesos de compras directas, concursos de precios y licitaciones en los cuales participa una empresa, a la que le presta servicios profesionales a través del Estudio Contable Zambiasio-Álvarez del cual es titular, situación que configura en forma objetiva un conflicto de intereses. en otro orden de ideas, la Presidenta Marta Bathis ha tenido una actitud indulgente respecto a la inconducta del Presidente del Bloque Oficialista Esteban Vidal, quien se ha negado a presentar la declaración jurada patrimonial y financiera correspondiente a diciembre 2023, fecha en la cual asumió el cargo de Concejal.

En síntesis, el Bloque de Concejales Juntos por el Cambio constituye un verdadero escudo que asegura impunidad a los desaguisados que cometen el Ejecutivo Local y los propios ediles.

La Concejal Marta Bathis y el Concejal Pablo Aguirre, en el transcurso del período legislativo 2021-2025, han abjurado de su compromiso de observar y hacer observar la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que les acarrea consecuencias morales y legales. Acerca de ello, los Concejales deberían cavilar al momento de prestar juramento el próximo 10 de diciembre, cuando asuman el cargo de Concejal, acerca si cumplen o no con el requisito constitucional de idoneidad moral (art. 16 C.N.) para ejercer sus funciones como representantes del pueblo.

Los Concejales de Somos Buenos Aires, Marta Bathis y Pablo Aguirre deberían tener presente al momento de juramentar que “la vida política no puede hacerse sino donde hay libertad y donde impera una Constitución” (Discurso de Leandro Alem en el Mitin del Frontón – Unión Cívica, 13 de abril de 1890, Buenos Aires)

Los Concejales si siguen atados a una democracia no liberal, a la imprudencia, a las mentiras, a las arbitrariedades y a la temeridad en el ejercicio como servidores públicos, el aforismo de San Agustín de Hipona tendrá plena vigencia.

«Las asambleas de bandidos son como imperios pequeños; pues se trata de una tropa de hombres, gobernados por un jefe, unidos por una especie de alianza, y que se reparten entre ellos el botín según lo han convenido. Si se da el caso de que una compañía de esta especie crece y cuenta con los suficientes hombres perversos para apoderarse de lugares donde asentar su poderío, y de que a continuación tomen villas y subyuguen pueblos, entonces se les aplica el nombre de Estado.»