INTA Nueve de Julio alerta por el fuerte impacto económico y productivo de la crisis hídrica en la región

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El titular del INTA Nueve de Julio, Lisandro Torrens, dialogó en Despertate y trazó un panorama profundo sobre dos frentes críticos: la parálisis administrativa que atraviesa el organismo a nivel nacional y la crisis hídrica que todavía golpea a la región, con consecuencias económicas de altísimo impacto.

Institucional: un INTA en “stand by”

Torrens explicó que, pese a que la agencia local continúa activa gracias al apoyo de productores, empresas e instituciones locales, la estructura nacional del INTA permanece prácticamente detenida.

“Estamos en stand by. La financiación de los proyectos está frenada, muchos programas están parados y la reestructuración aún no está definida”, señaló.

Detalló que áreas históricas de investigación –como INTA Pergamino– se encuentran ralentizadas y que lo que permite sostener actividades es el vínculo público–privado, tradicionalmente fuerte en esta región.

Además, resaltó el trabajo conjunto con la Sociedad Rural, Aapresid, Círculo de Ingenieros Agrónomos, cooperativas y establecimientos educativos como Inchausti y el CPT, con quienes elaboran informes y análisis territoriales.

Crisis hídrica: menos reuniones oficiales y más trabajo técnico

Torrens confirmó que INTA solo fue convocado a una reunión del Comité de Cuenca y que luego no volvió a ser citado, pese a que el organismo cuenta con una valiosa base de datos histórica y presente.

No obstante, continuaron aportando información importante desde otras instituciones:

Superficie anegada

Caminos cortados y zonas críticas

Recomendaciones técnicas para ingresar insumos a los campos

Ajustes de densidad de siembra y fertilización para minimizar pérdidas

“Todavía hay muchos caminos intransitables y la siembra sufrió un atraso que ya genera pérdidas de 30 kilos por hectárea por cada día de demora, especialmente en soja”, explicó Torrens.

El clima sigue siendo incierto

A pesar de la mejora general en la zona, Torrens remarcó que la crisis no terminó:

“De marzo a diciembre estuvimos golpeados. Tuvimos solo tres meses con lluvias por debajo del promedio histórico. Por eso la situación se mantuvo durante todo el año”.

El titular del INTA advirtió que aún persisten dificultades de acceso a los campos y parte de la superficie de siembra quedó perdida.

El informe económico: pérdidas que estremecen

El reciente informe elaborado por INTA, Sociedad Rural, Aapresid y el Círculo de Ingenieros puso números a un escenario poco dimensionado por la comunidad en general.

Torrens graficó la magnitud:

Equivale a 115.000 sueldos de empleado de comercio es el equivalente económico perdido.

18 millones de bolsas de cemento representan ese volumen económico.

30 millones de dólares en retenciones dejó de percibir el Estado solo en el partido de Nueve de Julio.

“No es dinero que queda en el bolsillo del productor. Esa plata circula. Los márgenes del campo hoy son extremadamente finitos”, sostuvo.

Y agregó que esta situación afectará en cascada a comerciantes, proveedores de servicios, albañiles, gasistas, transportistas y toda la economía local.

Retenciones, caminos y obras pendientes

Torrens retomó un reclamo que hoy crece entre intendentes de la región:

“Si el Estado recauda retenciones, una parte debería volver al distrito que las genera. Los caminos están destruidos y el productor no puede pagar impuestos y además poner plata de su bolsillo para sacar su producción”.

Recordó que trabajar caminos en plena inundación es casi imposible, y planteó que el 2026 deberá ser el año del debate profundo sobre infraestructura rural, reservorios de agua, manejo de la cuenca y obras estructurales ante un clima que alterna sequías extremas con inundaciones cada 10 años.

Un cierre con advertencia

“Esto va a volver a pasar. Lo vimos en el 73, 83, 89, 2001 y ahora. No solo hay que sacarse el agua de encima: hay que saber aprovecharla”, remarcó Torrens.

El titular del INTA anticipó que seguirán elaborando informes y asistiendo técnicamente a los productores, mientras aguardan que se normalice la situación institucional del organismo.