El Plan del Salado tiene la aprobación ambiental provincial, pero la reactivación depende de Nación

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobierno bonaerense avanzó un casillero clave para la reactivación de las obras del Plan Maestro del Río Salado, en medio de la creciente preocupación de productores e intendentes por las inundaciones que afectan a buena parte de la cuenca. A través de la resolución 569 de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, la Provincia declaró ambientalmente apto el tramo V de la etapa 2 del proyecto, dejando todo listo para que la obra pueda iniciarse desde el punto de vista administrativo.

Sin embargo, el arranque aún no es posible: el Gobierno nacional debe completar un paso previo indispensable para que se habilite el financiamiento. Se trata de un crédito internacional por 100 millones de dólares ya otorgado, pero cuya ejecución está supeditada a la finalización del tramo IV, obra que permanece paralizada por decisión de Nación desde el 27 de febrero de este año. La suspensión fue comunicada entonces a las contratistas Centro Construcciones SA, Pentamar SA UTE, José J. Chediack SAICA, Ecodyma, Dragados y Obras Portuarias SA y Sabavisa SA.

“Tenemos el financiamiento acordado de la etapa V, pero el banco internacional nos está objetando el tema de la etapa 4.2”, explicó días atrás el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, durante una conferencia brindada en 25 de Mayo. En paralelo, trece intendentes de la cuenca y organizaciones de productores vienen reclamando al presidente Javier Milei la reactivación plena de las obras, consideradas esenciales para mitigar las inundaciones que afectan a la región.

El Plan Maestro

El Plan Maestro Integral del Río Salado prevé la adecuación de 531 kilómetros del cauce, atravesando 59 municipios y con impacto directo sobre más de 8 millones de hectáreas productivas. Hasta el momento se completaron 402 kilómetros. Otros 95 kilómetros —correspondientes al tramo V— están listos para licitarse a nivel provincial, mientras que 33 kilómetros —el tramo IV de la etapa 2— continúan detenidos por la decisión del gobierno nacional.

La incertidumbre vuelve a poner en foco una obra estratégica para la Provincia y para la producción agropecuaria, en un contexto en el que los reclamos locales se intensifican y los tiempos administrativos avanzan más rápido que las definiciones políticas.