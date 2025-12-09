El Ejecutivo Nacional redujo retenciones al campo

El Gobierno nacional anunció este martes una nueva baja en las retenciones que pagan los agroexportadores. La medida, comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, establece una reducción de entre 1 y 2 puntos porcentuales en las alícuotas aplicadas a la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y sus derivados.

El funcionario difundió la novedad a través de su cuenta de X, donde afirmó: “Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

Prioridad del Gobierno

Caputo subrayó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, y sostuvo que el Gobierno continuará trabajando para concretar esa meta “lo antes posible”.

En ese sentido, destacó que ya se han dado “muchos avances concretos” y que seguirán profundizándose “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Cifras de la reducción

Los nuevos valores de retenciones quedan fijados de la siguiente manera:

Soja: baja de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

Según explicó el ministro, este alivio apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

“Menos impuestos, más producción”

Caputo valoró que la decisión reafirma la convicción del Gobierno de que el campo argentino “seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

“El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda.