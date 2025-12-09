El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La candidatura fue tratada alrededor de las 7.30 (hora argentina), el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana.

“Estamos realmente muy contentos que el cuarteto sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, dijo el funcionario.

Campana destacó la relevancia de esta noticia para todos aquellos que han hecho del cuarteto parte de sus vidas, incluyendo “los cantantes, los escritores, los productores, aquellos que de una u otra manera su vida gira alrededor del cuarteto”.

“Me parece que es un día especial, un día diferente, este género tan nuestro. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos a todos y nos pone a pensar a ver de qué manera acompañaremos a toda la familia del cuarteto a festejar esta distinción”, agregó.

El proceso comenzó en 2022, impulsado inicialmente por la gestión municipal de Martín Llaryora y continuado por el actual intendente, Daniel Passerini.

La propuesta fue elaborada en conjunto por la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, y contempla aspectos centrales del género, como su identidad, su historia y las prácticas asociadas al baile, la música y la letra.

Campana indicó que la candidatura fue sometida a revisiones y aclaraciones hasta mediados de este año, y que en noviembre Argentina fue invitada a participar del plenario de la UNESCO, aunque finalmente no viajó.

Cabe mencionar que en el año 2000, la UNESCO declaró el conjunto de la Manzana Jesuítica de Córdoba y las cinco Estancias Jesuíticas (Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria) como Patrimonio Mundial por su valor excepcional como ejemplo de un sistema religioso, económico y cultural jesuítico único en América, marcando un hito en la historia de la provincia de Córdoba y Argentina.