Día Internacional contra la Corrupción 2025: Unidos con los jóvenes para forjar un futuro íntegro

Cada 9 de diciembre marca un día de reflexión global sobre uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo: la corrupción.

Este 2025, el Día Internacional contra la Corrupción tiene como lema “Unidos con los jóvenes contra la corrupción: Formar la integridad del mañana”, destacando el papel fundamental de los jóvenes como defensores de la integridad y agentes de cambio en sus comunidades.

La Lucha de los Jóvenes: Voces del Futuro contra la Corrupción

Con más de 1.900 millones de jóvenes en el mundo, casi una cuarta parte de la población mundial, la lucha contra la corrupción es crucial para su futuro. La campaña 2024-2025 resalta cómo los jóvenes pueden influir en la sensibilización sobre los efectos negativos de la corrupción, no solo en sus países, sino también en el ámbito global. Estos jóvenes serán los líderes de la integridad del futuro, participando en debates, compartiendo sus experiencias y proponiendo soluciones innovadoras para erradicar este flagelo.

Este año, la campaña amplificará las voces de la juventud, permitiéndoles expresar sus preocupaciones y aspiraciones, especialmente sobre temas clave como la delincuencia organizada, el papel de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, así como la conexión entre corrupción, paz y seguridad. A través de estas acciones, se busca dejar claro por qué la lucha contra la corrupción es esencial para la construcción de un futuro justo y seguro para todos.

Corrupción: Un Obstáculo para el Desarrollo y la Justicia Global

La corrupción es un fenómeno complejo que afecta a todos los países, socavando instituciones democráticas, distorsionando procesos electorales, y creando barreras burocráticas que solo favorecen a quienes se benefician de sobornos. A nivel económico, desincentiva la inversión extranjera, atrofia el crecimiento de las pequeñas empresas y perpetúa el subdesarrollo. Su impacto no conoce fronteras: la corrupción mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, afectando directamente el bienestar y la calidad de vida de millones de personas.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003 y en vigor desde 2005, sigue siendo la herramienta clave en la lucha contra este crimen. A lo largo de los años, se ha ido reforzando la importancia de este tratado, y en su vigésimo aniversario, es más relevante que nunca. Esta convención requiere el compromiso conjunto de gobiernos, sector privado, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para erradicar la corrupción y prevenir sus efectos destructivos.

La Necesidad de Construir un Mundo Justo y Sostenible

El Día Internacional contra la Corrupción no solo busca crear conciencia sobre el daño que causa la corrupción, sino también promover acciones concretas para combatirla. En un contexto global marcado por desigualdades sociales, injusticias políticas y desafíos ambientales, la corrupción no puede seguir siendo un obstáculo para la creación de un mundo más justo, sostenible y transparente.

Solo a través de acciones coordinadas y el apoyo de todos los sectores de la sociedad podemos luchar contra este flagelo. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y otras organizaciones internacionales siguen siendo fundamentales en esta tarea. Su trabajo para fortalecer la transparencia, la responsabilidad y el imperio de la ley se alinea con el objetivo de formar un futuro sin corrupción, donde la integridad sea la base de las decisiones políticas, económicas y sociales.

Eventos Clave en la Lucha Contra la Corrupción

En el marco de esta lucha, se celebrará la undécima sesión de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llevará a cabo en Doha, Qatar, del 15 al 19 de diciembre de 2025. Este evento reunirá a líderes gubernamentales, expertos y representantes de la sociedad civil para discutir medidas más efectivas para combatir la corrupción a nivel global.

¿Cómo Puedes Contribuir?

Este 9 de diciembre, te invitamos a ser parte activa de esta campaña global. Comprométete con la integridad, comparte tus ideas y reflexiones sobre la importancia de erradicar la corrupción, y apoya a los jóvenes líderes que están trabajando para construir un futuro más justo. Utiliza los hashtags #UnidosConLosJóvenesContraLaCorrupción, #FormarLaIntegridadDelMañana y #UnidosContraLaCorrupción para amplificar este mensaje.

La juventud es el motor del cambio y, juntos, podemos luchar por un mundo donde la corrupción no sea la norma, sino la excepción.

Actuemos ahora para asegurar un mañana libre de corrupción!