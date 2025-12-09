Confederaciones Rurales Argentinas lanza la tercera edición de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

- Advertisement -

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a la Fundación CRA y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA), anuncian la tercera edición de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias, una propuesta de formación diseñada para fortalecer el liderazgo, la participación gremial y las capacidades técnicas de quienes integran la comunidad agropecuaria argentina.

La Diplomatura -que iniciará en abril de 2026 y se extenderá durante cinco meses- busca brindar herramientas para comprender, analizar y participar activamente en la formulación de políticas públicas vinculadas al sector agropecuario.

El programa está pensado para que dirigentes, productores, ateneístas y miembros de sociedades rurales puedan dar el paso desde la experiencia productiva hacia la toma de decisiones estratégicas dentro del entramado institucional del país.

Con modalidad híbrida por Zoom y tres encuentros presenciales o virtuales en la sede de la UCA en Buenos Aires, la propuesta combina formación académica, análisis de casos reales y espacios de intercambio con especialistas y referentes del sector público y privado.

La cursada es arancelada y está abierta también a otros actores de la comunidad rural interesados en profundizar su participación y liderazgo. El único requisito es contar con título secundario.

Desde CRA y Fundación CRA destacan que esta diplomatura se consolida como un espacio clave para la formación de nuevos líderes gremiales y profesional

es capaces de contribuir a políticas públicas más eficientes, federales y enfocadas en el desarrollo productivo del país.