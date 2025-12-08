Un Paseo de Compras que enamora a todos: La Feria brilla con luces y sonrisas

- Advertisement -

En el corazón de la ciudad de Nueve de Julio, la Feria de Compras comienza a tomar forma como un verdadero atractivo para la comunidad. Desde la Avenida San Martín, un paseo se despliega con stands dispuestos con orden y armonía, ofreciendo una gran diversidad de productos para todos los gustos. Con el clima acompañando y una vibrante energía en el ambiente, la feria ha logrado captar la atención de los vecinos, quienes se han acercado a disfrutar de este evento único.

“Este es un paseo para la familia”, comentó Cecilia Fussari, Subsecretaria de Producción y una de las impulsoras de la feria. En un diálogo cercano y ameno con los asistentes, enfatizó que el objetivo es ofrecer un espacio de encuentro y disfrute para toda la comunidad. “Nos alegra ver cómo la gente apoya esta iniciativa. Queremos que se repita más seguido”, expresó Fussari a CN mientras ultimaba detalles en los preparativos para garantizar el confort de los visitantes.

La feria no solo está llena de ofertas comerciales, sino que también cuenta con espacios para artistas locales, que brindarán un toque de color y música a este evento tan esperado. “Es algo diferente y muy lindo para disfrutar en familia”, destacó una vecina, quien se mostró entusiasta por la iniciativa.

Además de los stands de productos variados, también hay espacios de emprendimientos locales, como el de Andrea Baceta, quien presenta macetas biodegradables elaboradas con yerba reciclada, una propuesta innovadora que ha sorprendido a los asistentes. “Es una forma de dar nueva vida a lo que normalmente se desecha”, explicó Andrea con entusiasmo, mientras los visitantes se acercaban para conocer más sobre sus productos ecológicos.

Otro de los puntos destacados de la feria es la participación de emprendedores como Sandra, de Noble Papel, quien estuvo representando a Nueve de Julio en una feria en Buenos Aires el sabado 6. Sandra Almud, que se dedica a la encuadernación artesanal con materiales reciclados, compartió su experiencia y el impacto positivo que tuvo la representación de la ciudad en la capital. “Fue una experiencia maravillosa, y estoy muy contenta con la recepción de la gente”, expresó.

La feria, que se extiende por dos cuadras, está generando un fuerte impacto en la ciudad. Los asistentes no solo se acercan por las ofertas comerciales, sino por el ambiente festivo que se ha creado. “Es un lugar para disfrutar, para recorrer y ver cosas diferentes”, dijo uno de los visitantes, destacando la variedad de productos y la calidez del evento.

Con el acompañamiento de las autoridades locales y la creciente participación de la comunidad, el Paseo de Compras sigue ganando en popularidad. Cecilia Fussari cerró su intervención con un mensaje optimista, destacando la importancia de seguir apoyando estas iniciativas que promueven el comercio local y la unión comunitaria: “Esto es solo el comienzo, y ya estamos trabajando para que se repita más veces durante el año”, afirmó con una sonrisa.

La feria continúa su desarrollo y se espera que a medida que avance la tarde, el paseo se llene aún más de gente, risas y actividades para toda la familia. Un verdadero festejo para los sentidos en el centro de Nueve de Julio.