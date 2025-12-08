Renovación en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio: Nuevos concejales y una definición pendiente, la presidencia

- Advertisement -

En cuarenta y ocho horas, este 10 de diciembre marcará el inicio de una nueva etapa en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, que contará con una notable renovación de concejales y una distribución inédita de poder.

Con la llegada de nuevos referentes a diferentes bancas, tres espacios políticos compartirán representación de manera equitativa: La Libertad Avanza, Propuesta Republicana y Unión por la Patria, cada uno con cinco concejales. A su vez, la UCR verá reducida su participación a solo tres ediles, lo que configura un panorama político más equilibrado.

En esta nueva composición, las fuerzas que tradicionalmente dominaban la política local deberán hacer frente a la paridad de representación. La falta de una clara mayoría en el cuerpo legislativo deja en suspenso quién será el próximo presidente del Concejo, un puesto esencial que definirá la agenda y el ritmo de la gestión legislativa en los próximos dos años y la relación con el Ejecutivo.

En cuanto a los cambios en los nombres, la renovación traerá nuevas caras a la política local. En Propuesta Republicana – PRO-, Pablo Bonfiglio tomará el lugar de los salientes Paula Délía y Raúl Zapata.Se incorpora para trabajar con Cesar García, Julio Bordone, Maricel Unanua y María Ines Ormaechea.

En La Libertad Avanza, Héctor Carta y Vanesa Paladino se suman junto a Pablo Giacomino, quien termina su mandato pero sigue ante la renovación en las elecciones pasadas, a Luis Moos y Sol Ormaechea.

En Unión por la Patria, los concejales María Elena Defunchio, Héctor Bianchi y Nancy Grizzutti asumirán los cargos de José María Mignes, Sebastián Malis y Natalia Bazterra, quienes finalizaron su mandato. Se incoporan para seguir trabajando junto a Julia Crespo y Esteban ‘Tete’ Naudín.

Finalmente, el partido Unión Cívica Radical pierde a María de los Ángeles Anca, ya que Marcela Regalía e Ignacio ‘Nacho’ Palacios, que tambien finalizan sus mandatos, han logrado renovarlo por cuatro años más. Sigue Eduardo Moscato.

Esta nueva configuración abre interrogantes sobre las posibles alianzas políticas y estrategias que se definirán en las próximos horas, ya que, sin un bloque con mayoría absoluta, los acuerdos serán determinantes para decidir no solo la presidencia del Concejo, sino también el futuro legislativo del distrito.