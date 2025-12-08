“Nuestra prioridad es el bienestar de la comunidad”, María José Gentile sobre los nuevos proyectos para Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Feria de Compras de Nueve de Julio es una iniciativa para promover el comercio local y el emprendimiento en la ciudad.

En la recorrida en la jornada de este lunes Feriado Nacional por el ‘Día de la Virgen’, la jefa comunal María José Gentile, acompañada de su familia, recorrió los puestos de la feria, saludando a los vecinos que se acercaron para disfrutar de esta propuesta en la que participaron comercios, artesanos y emprendedores.

En diálogo con Cadena Nueve, la Intendenta destacó la excelente respuesta de la comunidad y haber llevado el evento a este nuevo espacio, como la Avda. San Martín, que hasta el momento no había sido utilizada para este tipo de actividades. “Este paseo ha cobrado vida propia y, por lo que vemos, San Martín tiene todo para seguir siendo un escenario central de estas iniciativas”, expresó Gentile.

La feria se desarrolla en un ambiente distendido, con amplios espacios que permiten disfrutar de la oferta comercial y de entretenimiento, sumado a una temperatura ideal que acompaña a los vecinos. Gentile destacó que la iniciativa no solo ofrece una excelente oportunidad de compra para los habitantes de la ciudad, sino también para los emprendedores locales que pueden exhibir sus productos y ampliar su red de contactos.

“Lo que buscamos es consolidar estos espacios de encuentro, que no solo permiten la compra, sino que también ayudan a fortalecer los lazos sociales y económicos dentro de la ciudad”, resaltó Gentile.

En este sentido, la jefa comunal también destacó la importancia de habitar diferentes espacios de la ciudad para eventos comunitarios, algo que este año se ha logrado con la calle San Martín: “Este tipo de paseos, que realizamos en diferentes lugares de la ciudad, tienen como objetivo acercar a la gente y fomentar una integración que trascienda lo comercial.”

Uno de los temas más delicados que abordó María José Gentile fue la seguridad vial en Nueve de Julio, especialmente en relación con las motos circulando ‘en contramano de la ley, de las vias de circulación sin repetar la normativa de tránsito y el ruido excesivo generado por escapes libres además de poner en peligro la vida de las personas. La problemática, que genera molestias entre los vecinos, fue el motor detrás de la presentación de una nueva ordenanza que, según la intendenta, buscará ser más estricta con los infractores: “La seguridad y el bienestar de nuestros vecinos es nuestra principal prioridad. Por eso, esta ordenanza no solo busca regular el tránsito, sino también poner un freno a esas prácticas que afectan la convivencia de todos.”

La propuesta contempla un endurecimiento de las sanciones para quienes conduzcan motos con escapes modificados o que circulen de manera ilegal, y también incluye medidas que permitirán al municipio levantar motocicletas que infrijan las normas, incluso si no están en funcionamiento. Gentile remarcó que la intención es frenar la “rebeldía” de ciertos conductores que, con sus vehículos ruidosos y peligrosos, generan un ambiente de incomodidad: “Queremos que haya un respeto por las normas, y que quienes pongan en riesgo la tranquilidad de los demás reciban las sanciones correspondientes. No solo se trata de cumplir la normativa de tránsito, sino de proteger la calidad de vida de los vecinos.”

El trabajo con el Concejo Deliberante y los proyectos de obras públicas

Otro tema relevante para la intendenta es la colaboración con el Concejo Deliberante, especialmente en lo que respecta a la aprobación de nuevas ordenanzas y proyectos que impactan directamente en la ciudad. Gentile destacó el rol crucial de los concejales y subrayó la importancia del diálogo político: “Trabajar juntos es fundamental. A pesar de las diferencias políticas, siempre hay que buscar un objetivo común: el bienestar de la comunidad. Los concejales tienen un rol fundamental en la toma de decisiones, y nosotros en el Ejecutivo debemos acompañar con propuestas concretas para mejorar la ciudad.”

En cuanto a las obras públicas, la intendenta mencionó que se están llevando a cabo varios proyectos de infraestructura que mejorarán la calidad de los servicios en la ciudad. Uno de los proyectos más importantes es el trabajo en el puente de la Ruta 65, que ha presentado algunos problemas de iluminación y seguridad vial. “Vamos a seguir trabajando con Vialidad Provincial para mejorar esa zona. Sabemos que es una parte crucial de la circulación en Nueve de Julio, y queremos que esté en óptimas condiciones para garantizar la seguridad de todos.”

La agenda de María José Gentile para la semana entrante incluye varias reuniones clave, como la que tendrá con la Comisión Directiva de Bomberos para tratar la fiscal impositiva y la tasa de bomberos, además de una reunión con el área de Obras Públicas para evaluar los avances de las obras en curso y planificar las acciones para la siguiente semana.

“Es una agenda bastante variada y con mucho trabajo por delante, pero el objetivo siempre es el mismo: hacer crecer a Nueve de Julio, mejorar los servicios y garantizar la seguridad de nuestros vecinos”, concluyó la intendenta.

Reflexión final sobre su gestión

En un cierre del dialogo con C adena Nueve, María José Gentile reflexionó sobre los desafíos y logros de su gestión hasta el momento: “Cada decisión que tomamos, cada proyecto que impulsamos, está pensado para que Nueve de Julio siga creciendo. Este es un trabajo que hacemos todos juntos, con el apoyo de los vecinos, los concejales y los diferentes actores de la comunidad.”

Con estas palabras, María José Gentile dejó en claro que su compromiso con el bienestar de Nueve de Julio sigue siendo su principal motor, con una visión de trabajo en equipo y una firme apuesta por la mejora continua en todos los aspectos de la vida de la ciudad.

A medida que la jornada avanzaba, más vecinos se sumabaron al paseo, destacando la importancia de eventos como estos que fomentan la integración y el apoyo a los emprendedores locales. Con una fuerte apuesta a la inclusión y el diálogo, tanto la Intendenta como el Secretario de Gobierno coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto para el bienestar de la comunidad.

Es que, Federico Aranda, Secretario de Gobierno, también se acercó al evento y destacó el buen clima que acompañó la jornada, lo que contribuyó a que vecinos y emprendedores disfrutaran del paseo. Aranda subrayó la importancia de estas ferias para la economía local y el apoyo a los pequeños comerciantes de la ciudad.

De este modo, la Feria de Compras de Nueve de Julio se posiciona como un referente de la actividad comercial en la región, y se espera que en los próximos meses continúe creciendo, consolidándose como una cita obligada para los habitantes de la ciudad y los visitantes.