La Niña enfrenta la crisis hídrica: obras urgentes, caminos críticos y falta de maquinaria, según su delegado

El delegado municipal de La Niña, Leandro “Nano” Álvarez, dialogó en Despertate y trazó un panorama claro sobre los trabajpos antes las inundaciones: si bien los días secos dieron un respiro tras semanas críticas, los caminos rurales siguen siendo la principal preocupación y la localidad no cuenta con la maquinaria mínima para enfrentar tareas esenciales.

“Necesitamos lo básico. Sin herramientas no puedo poner el pueblo en condiciones”

Álvarez explicó que la situación actual genera un escenario complejo:

“Solo tengo una máquina de arrastre. Necesito una pala o algo para tapar pozos. Si me das las herramientas y no se hacen los trabajos, el problema es mío. Pero si no tengo lo básico, no puedo hacer milagros.”

El delegado señaló que incluso debió recurrir a vecinos que prestaron un tractor, pero el equipo sufrió una rotura en la corona y deberá ser trasladado a 9 de Julio para su reparación.

“Estamos sin tractor, complicados, y a la espera de respuestas del municipio”, reforzó.

Los caminos: algunos mejoran, otros siguen críticos

La Niña atravesó semanas muy duras por la crisis hídrica, que afectó la transitabilidad de productores y familias rurales. Hoy, con el clima ayudando, parte de la red vial se encuentra en mejores condiciones.

Según Álvarez:

En buen estado: Camino de la vía hacia Ruta 65. Camino 2 de Mayo, tanto hacia la Escuela N°26 como hacia el canal Mercante.

En estado crítico: El Camino Fantasma , desde Ruta 5 hacia La Niña.

“Tiene un tramo imposible. El Ejército trabaja, pero es un sector corto y no sirve como salida para el pueblo.”

Obras pendientes urgentes: Tramo La Niña – La Rosita – Estancia San Pedro.

“Los pozos se están secando ahora. Hay que llenarlos ya, no cuando vuelvan las lluvias.”



En este punto, indicó que está en contacto permanente con el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Boufflet, a quien le pidió prioridad sobre estos sectores decisivos para la vida rural.

Sin acto por los 114 años de La Niña

La localidad conmemora su aniversario este jueves 11, pero no habrá festejos.

Álvarez fue contundente:

“No puedo festejar si el pueblo no está en condiciones. Es como invitar gente a tu cumpleaños con la casa desordenada. Hay que ser realista.”

Si bien los espacios públicos están cuidados y prolijos, la generalidad del casco urbano presenta calles deterioradas que requieren trabajos imprescindibles.

La mirada en el invierno que viene

Pese a la mejora climática actual, el delegado recordó que la próxima temporada de lluvias está más cerca de lo que parece:

“Faltan tres o cuatro meses para el invierno. Se pasa volando. No podemos llegar con los caminos otra vez destruidos. Hay que trabajar ahora.”

Por eso insiste en avanzar antes de que regresen las precipitaciones.

El fútbol, un respiro en medio de los problemas

La charla también dejó un momento deportivo. Álvarez analizó la derrota del club Atlético La Niña frente a San Martín, líder del torneo, destacando la actitud del equipo:

“Desde que llegó Julio ArRuiz como técnico, los jugadores tienen otra garra. Más allá del resultado, la actitud es muy buena.”

Un pedido de fondo: acompañamiento y herramientas

Álvarez valoró el trabajo previo de Vialidad Provincial, pero remarcó que ahora la localidad necesita equipamiento propio para sostener la transitabilidad y mantener las calles del pueblo.

“Nunca nos dejaron solos, pero hoy necesitamos que nos atiendan el pedido. La crisis hídrica fue dura y no estamos preparados si vuelve a pasar.”

Mientras productores trabajan a contrarreloj en plena cosecha y la comunidad rural exige caminos transitables, La Niña espera respuestas y equipamiento para enfrentar meses decisivos.