lunes, diciembre 8, 2025
27.8 C
Nueve de Julio
lunes, diciembre 8, 2025
27.8 C
Nueve de Julio
General

Familia de Nueve de Julio volcó cerca de Daireaux y están bien

Fue en la mañana de este lunes Feriado Nacional

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Un accidente en la ruta 65 cerca de Daireaux interrumpió el tránsito esta mañana, alrededor de las 8 horas. Una familia proveniente de Nueve  de Julio volcó a 10 kilómetros de esa ciudad bonaerense.

Afortunadamente, los miembros de la familia se encuentran bien, aunque fueron trasladados a un hospital para una revisión médica. A raíz del incidente, el tránsito estuvo completamente detenido durante un largo período de tiempo, hasta que los Bomberos Voluntarios de la zona lograron remover el vehículo que quedó cruzado sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades recomiendan precaución al transitar por la zona debido a la reciente limpieza de la carretera, y al flujo vehicular en el fin de semana largo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6064

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR