Familia de Nueve de Julio volcó cerca de Daireaux y están bien

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un accidente en la ruta 65 cerca de Daireaux interrumpió el tránsito esta mañana, alrededor de las 8 horas. Una familia proveniente de Nueve de Julio volcó a 10 kilómetros de esa ciudad bonaerense.

Afortunadamente, los miembros de la familia se encuentran bien, aunque fueron trasladados a un hospital para una revisión médica. A raíz del incidente, el tránsito estuvo completamente detenido durante un largo período de tiempo, hasta que los Bomberos Voluntarios de la zona lograron remover el vehículo que quedó cruzado sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades recomiendan precaución al transitar por la zona debido a la reciente limpieza de la carretera, y al flujo vehicular en el fin de semana largo.