Escuela de Danzas presenta una muestra anual única: El Cascanueces

Lucía Disavia y María Inés Ormaechea, responsables de la Escuela de Danzas, están ultimando los detalles para la muestra anual que este año sorprenderá a todos con una interpretación única de El Cascanueces. A través de este clásico, los estudiantes de la escuela han trabajado arduamente para ofrecer una puesta en escena que promete emocionar al público.

Los ensayos se llevan a cabo en el teatro a los fines de ultimar los detalles por el dominio de la escena y los espacios. Todo está abierto al público para el gran espectáculo este jueves, de 18 a 20 horas, para aquellos que deseen vivir de cerca el trabajo que implica esta gran producción. Las entradas estan a la venta y se pueden contacta al whatsaapp 2317 457438-

“Este año, hemos creado una propuesta original y única, adaptada a la esencia de nuestra ciudad, con la ilusión de que todos los que nos acompañen puedan disfrutar de una experiencia diferente”, comentó Lucía Disavia.

La muestra anual es uno de los eventos más esperados de la comunidad de danzas, y promete ser una experiencia inolvidable para quienes asistan. Además, la entrada al teatro está abierta para todos aquellos que deseen sumergirse en el mágico mundo del ballet con un enfoque contemporáneo y local.