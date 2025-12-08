El Feriado Nacional llega con ofertas, gastronomía y cultura al centro de Nueve de Julio

Este lunes feriado, 8 de diciembre, la ciudad de Nueve de Julio será el epicentro de una celebración que combina lo mejor de las tradiciones, la gastronomía y la cultura local. Desde las 17 horas, el centro de la ciudad se convertirá en un gran Paseo de Compras, sumándose a una serie de festivales y actividades que ofrecen algo para todos los gustos.

Un Paseo de Compras Único

El tradicional Festival de Compras se celebrará en las calles San Martín, Irigoyen y Libertad, donde más de 140 puestos estarán ofreciendo productos locales y artesanales, junto con descuentos y promociones especiales. Esta iniciativa, que superó todas las expectativas de convocatoria, ha sido organizada con el objetivo de dinamizar la economía local y ofrecer a los vecinos una alternativa de compra accesible y única para esta fecha tan especial, adelantó recientemente en CN, Cecilia Fussari, Subsecretaria de Producción comunal.

“Es impresionante ver la cantidad de gente que se ha inscrito, realmente nos sorprendió”, comentó, Fussari, quien también destacó el gran apoyo de la comunidad, lo que ha permitido que se lleve a cabo una edición de gran magnitud. La alta demanda hizo que la inscripción cerrara antes de lo previsto, una muestra clara del interés de los comerciantes y emprendedores por estas iniciativas que combinan lo comercial con lo cultural.

Tradición y Cultura al Ritmo del Festejo

Pero la fiesta no se limita a la feria de compras. La Dirección de Cultura del municipio ha preparado una serie de actividades tradicionales para que los vecinos vivan una jornada llena de magia y espíritu navideño. Uno de los momentos más esperados será el encendido del árbol navideño, que este año será acompañado por la música de los villancicos. Este evento, de gran significación para los residentes de Nueve de Julio, promete generar una atmósfera única de alegría y comunidad.

“El encendido del árbol y el día de la Virgen son momentos de gran tradición para los vecinos de Nueve de Julio. Son eventos que generan una verdadera conexión con la comunidad”, agregó Fussari, refiriéndose a la importancia de estas celebraciones para la identidad local.

Impulso al Turismo y al Patrimonio Local

Además de las actividades comerciales y culturales, la celebración de este Día de la Inmaculada Concepción también representa una excelente oportunidad para potenciar el turismo y la valorización del patrimonio local.

En definitiva, este 8 de diciembre será un día de encuentro, de celebración y de reafirmación de la identidad local, en el que se combinan comercio, cultura y tradición, invitando a todos a disfrutar de un ambiente festivo y familiar en el corazón de Nueve de Julio.