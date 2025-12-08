El 53% de la clase media recurre a ahorros o endeudamiento para llegar a fin de mes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Más de la mitad de la clase media en el país enfrenta dificultades económicas cada mes, ya que el 53% de las personas encuestadas han tenido que recurrir a sus ahorros o recurrir al endeudamiento para cubrir sus gastos básicos, según revela un estudio reciente. La crisis económica, sumada a la inflación y a la creciente incertidumbre laboral, ha generado una presión financiera que ha afectado profundamente a este sector de la población.

Los datos, obtenidos a través de una encuesta realizada a más de 1.000 familias de clase media, reflejan cómo la pérdida de poder adquisitivo está golpeando a quienes históricamente se consideraron el motor de la economía. Entre los principales gastos que más impactan a estas familias se encuentran la alimentación, el alquiler, y los servicios básicos.

Causas de la crisis:

Uno de los factores más mencionados por los encuestados es la inflación persistente, que ha elevado los precios de los productos esenciales, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo. “Es muy difícil mantener el mismo nivel de vida, sobre todo cuando las alzas de precios superan los incrementos salariales”, comenta Mariana López, economista especializada en pobreza y desigualdad. “La clase media es la que más resiente estos cambios, porque en muchos casos no tiene los recursos suficientes para afrontar los aumentos sin recurrir a sus ahorros o pedir préstamos”.

El impacto del endeudamiento:

Otro dato preocupante es que el 39% de los encuestados señaló que la opción más viable para sobrellevar el mes es pedir prestado. Esta situación genera un ciclo de endeudamiento difícil de romper, ya que la deuda se acumula y los pagos mensuales de intereses afectan aún más la estabilidad financiera. Algunos recurren a tarjetas de crédito o préstamos personales, que a menudo tienen tasas de interés altas y condiciones que no siempre favorecen al prestatario.

Desajuste entre ingresos y gastos:

En un análisis más detallado, los expertos advierten que el modelo económico actual está generando un desajuste entre los ingresos de la clase media y sus necesidades de consumo. En términos generales, los salarios no han aumentado lo suficiente como para cubrir el alza en los precios de productos esenciales, lo que obliga a muchas familias a ajustar sus presupuestos de forma drástica o buscar alternativas para solventar las brechas.

Soluciones y propuestas:

Las organizaciones civiles han solicitado a los gobiernos adoptar medidas para aliviar la carga financiera de la clase media, tales como la implementación de programas de subsidios focalizados, mayor acceso al crédito a tasas razonables y la promoción de políticas económicas que frenen la inflación y aumenten el poder adquisitivo de los trabajadores.

En tanto, los ciudadanos afectados siguen buscando maneras de adaptarse, ajustando sus hábitos de consumo y, en muchos casos, recibiendo el apoyo de sus familiares para sobrevivir en un contexto económico cada vez más complicado.