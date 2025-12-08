Autoconvocados apoyan el proyecto de Ordenanza del Municipio para frenar conductas peligrosas de motociclistas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Recientemente, la Municipalidad de Nueve de Julio presentó a través de la Secretaría de Gobierno que conduce Federico Aranda, un proyecto de ordenanza que plantea sanciones severas para los motociclistas que realicen maniobras peligrosas, como picadas o eludir las normativas de tránsito. Este proyecto responde a las quejas de un grupo de vecinos autoconvocados que, cansados de los ruidos molestos y las conductas de riesgo protagonizadas por motociclistas, decidieron tomar cartas en el asunto.

El proyecto de ordenanza está generado un gran debate en la comunidad y ha sido respaldado por ciudadanos preocupados por el aumento de accidentes y el peligro que representan estos comportamientos temerarios. La iniciativa, que está en proceso de discusión en el Consejo Deliberante, tiene como objetivo primordial proteger la vida de las personas, no solo de los motociclistas infractores, sino también de terceros que se ven afectados por su imprudencia.

Una respuesta a un problema creciente

El malestar de los vecinos empezó a gestarse cuando comenzaron a sufrir las consecuencias de las picadas nocturnas y los ruidos molestos generados por los motociclistas en diferentes zonas de la ciudad. Noemí Torres, una de las primeras en alzar la voz, recordó cómo todo comenzó: “El verano pasado fue un infierno. Las caravanas de motos haciendo picadas no nos dejaban dormir y, cuando intentábamos hacer una denuncia, no había respuesta de las autoridades”.

Fue entonces cuando Torres se unió a Karina Grignoli y Martín Gentile, quienes se convirtieron en la voz de un grupo de vecinos preocupados por la falta de acción de las autoridades. Juntos, organizaron reuniones con funcionarios municipales, recabaron testimonios, fotos y videos, y comenzaron a construir una propuesta concreta que culminó en el proyecto de ordenanza.

El Proyecto: Multas y Sanciones

El proyecto presentado el ultimo viernes 5 de diciembre por el Ejecutivo Municipal tiene como objetivo imponer sanciones para aquellos motociclistas que pongan en peligro su vida y la de los demás. En su versión preliminar, el proyecto establece que las conductas temerarias, como las picadas, el uso de motos sin matrícula o sin casco, y el exceso de velocidad, serán castigadas con multas que podrán llegar hasta el triple de cada sanción. Además, en los casos más graves, las motos podrán ser confiscadas.

Martín Gentile, uno de los involucrados en la propuesta, comentó: “La moto es un medio de transporte útil y valioso para muchos, pero el problema radica en el uso irresponsable que algunos hacen de ellas. Este proyecto no busca atacar a los motociclistas responsables, sino a aquellos que hacen de la moto un arma peligrosa.”

La Visión de los Autoconvocados

El grupo de vecinos autoconvocados asegura que el objetivo de esta ordenanza no es atacar a los motociclistas, sino proteger a la comunidad en su conjunto. “No estamos en contra de las motos, estamos en contra de las conductas temerarias. Si uno no se cuida, es responsabilidad del Estado proteger la vida de los demás”, señaló Karina Grignoli, quien destacó la importancia de que el proyecto también contemple la responsabilidad de los propietarios de las motos y su papel en la seguridad vial.

La ordenanza contempla medidas como el retiro de beneficios del Estado para aquellos motociclistas que sean reincidentes en estas infracciones, lo que convierte a esta propuesta en una de las más estrictas a nivel local.

Educación Vial: Un Pilar Fundamental

Uno de los puntos centrales que surgió en las discusiones fue la necesidad de una mayor educación vial, no solo para los motociclistas, sino para todos los conductores. El grupo de autoconvocados subraya que este tipo de medidas deben ir acompañadas de campañas de concientización que promuevan el uso del casco, el respeto por las normas de tránsito y el respeto mutuo entre conductores.

“Lo más importante es que todos seamos conscientes de los riesgos que implica no seguir las normas. La educación vial comienza en casa, pero también debe ser reforzada por el Estado”, señalaron con énfasis Martín gentile y Noemí Torres.

El Camino por Recorrer

Aunque el proyecto de ordenanza ya está en manos del Concejo Deliberante, la comunidad aún espera su pronta aprobación. Durante las últimas reuniones, varios concejales expresaron su apoyo a la iniciativa, reconociendo que es un problema que afecta a toda la ciudad, no solo a una zona específica.

El grupo de autoconvocados sigue trabajando en la recolección de propuestas y en el seguimiento del proyecto. Sin embargo, también llaman a la participación activa de la comunidad. “No solo hay que esperar que las autoridades resuelvan el problema. Los vecinos también debemos involucrarnos, hacer propuestas y colaborar para que la ordenanza se cumpla”, indicó Gentile.

La comunidad de Nueve de Julio está comprometida en resolver este problema que afecta a todos, y la aprobación de la ordenanza es solo el primer paso para garantizar un entorno más seguro y tranquilo para todos.