Despedida de año de la Filial Racing de Junín: un gran cierre con Pedrito Guazzaroni el niño virtuoso de Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La noche del sábado 6 de diciembre de 2025 quedó marcada por un evento especial en Junín, donde la Filial Racing celebró su tradicional cena de fin de año en el salón del Club Social.

Este encuentro, que reunió a los hinchas de la academia en un ambiente de camaradería y celebración, tuvo un cierre espectacular a cargo de Pedrito Guazzaroni, el reconocido músico y orgullo de Nueve de Julio.

Guazzaroni, quien es conocido por su talento musical con solo 7 años, y su destacada carrera, subió al escenario acompañado de su padre – Cristian- para interpretar seis temas que recorrieron lo mejor del rock nacional y el folklore, mostrando una vez más su sensibilidad artística y su destreza con la batería. Su actuación, que abarcó clásicos de ambos géneros, logró cautivar a todos los presentes, quienes no dudaron en brindarle una ovación de pie. “El Niño de Nueve de Julio”, como lo llamaron cariñosamente, se ganó el cariño y la admiración de los hinchas de Racing, quienes lo vieron una vez más demostrar que, además de ser un talentoso músico, tiene un oído exquisito y una notable técnica. También festejaron que es Hicha de Racing!

En el plano deportivo, la jornada fue aún más especial para los fanáticos de Racing, ya que el equipo, en la tarde de este domingo, que enfrentaba a Boca Juniors, logró una victoria clave por 1 a 0, con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Esta victoria, además de significar un paso firme hacia la final del Campeonato de la AFA, llenó de alegría y orgullo a los racinguistas que celebraron a lo grande el triunfo de su equipo.

La Filial Racing de Junín, que nació con el objetivo de fomentar actividades sociales, culturales y deportivas en la ciudad, sigue consolidándose como un referente para los hinchas de la institución, brindando un espacio de encuentro y pertenencia para todos aquellos que sienten los colores de Racing en el corazón.

Sin lugar a dudas, la actuación de Pedrito Guazzaroni quedará en la memoria de todos como una noche para el recuerdo.