Ruta 5-Suipacha: Un automovilista perdió el control del vehículo tras evitar un choque frontal

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la tarde de este sábado 6 de diciembre, alrededor de las 14:00 horas, se produjo un despiste y posterior vuelco de un automóvil que circulaba por la Ruta 5, a la altura del kilómetro 132,400, en jurisdicción del partido de Suipacha.

Según los primeros reportes, el conductor de un Toyota Corolla, patente AF750SP, que viajaba en dirección Suipacha-Chivilcoy, realizó una maniobra evasiva para evitar colisionar de frente con otro vehículo que sobrepasaba a un camión en sentido contrario. Como consecuencia, el automóvil perdió el control, se despistó hacia la banquina y terminó volcando sobre su lateral izquierdo.

El vehículo era conducido por Diego Villordo, de 56 años, quien iba acompañado por su esposa, Rosario Chávez Zúñiga, de 51 años, y su hijo de 9 años. Los tres fueron auxiliados por otros automovilistas que se encontraban en el lugar. El vehículo que provocó el incidente no se detuvo y continúa siendo buscado.

Afortunadamente, los ocupantes del vehículo volcado fueron derivados al Hospital Municipal Esteban Iribarne, donde tras ser evaluados, fueron dados de alta sin lesiones graves.

Intervinieron en el lugar una ambulancia del SAME, personal de la Policía Comunal y operativos del concesionario vial Corredores Viales.

Nota: Se solicita a los testigos del hecho o a cualquier persona que pueda aportar información sobre el vehículo causante que se comunique con las autoridades.