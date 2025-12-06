En Ruta Provincial 46 cayeron de un puente: seis personas involucradas, tres de ellas fueron internadas

- Advertisement -

En la madrugada de este sábado, un grave accidente tuvo lugar en la Ruta Provincial 46, en cercanías de Bragado, cuando un automóvil cayó desde el puente ferroviario tras chocar contra la baranda de seguridad. El incidente ocurrió a pocos metros del acceso al Monumento al Caballo, y los ocupantes lesionados fueron llevados al Hospital San Luis. El vehículo impactó lateralmente contra la defensa del puente y luego se precipitó varios metros hacia las vías. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales.

Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar, donde trabajaron en el control de un derrame de combustible y desconectaron la batería del vehículo para evitar riesgos mayores. Todos los ocupantes fueron trasladados de inmediato al Hospital Municipal San Luis, donde se les brindó atención médica.

El parte médico emitido por el nosocomio detalló el estado de salud de los seis pasajeros:

Lorenzo Burga : lesiones leves. Dado de alta.

Delfina Tomaselli : lesiones leves. Dada de alta.

Juliana Zubizarreta : trauma de tórax. Permanece internada en observación.

Laureana Zubizarreta : TEC leve (traumatismo encéfalo craneano leve). Dada de alta.

Victoria Indulski : trauma de tórax. Continúa internada.

Agustina Ramírez: trauma de columna cervical. Permanece internada bajo cuidados especiales.

Aunque tres de los ocupantes fueron dados de alta, los otros tres continúan bajo observación debido a la gravedad de las lesiones, aunque todos se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente.