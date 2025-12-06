sábado, diciembre 6, 2025
Música

Dudignac vivió un regreso que simboliza la fuerza de la vida y el poder de las segundas oportunidades.

El cantante Héctor Olaizola, más conocido como El Súper Choia, regresó a los escenarios con un show en el Club Atlético Social tras haber sufrido un grave accidente en la Ruta 46 Provincial, el 16 de mayo de 2025, que lo dejó al borde de la muerte

0
Anoche, en una noche llena de emoción, el popular cantante Héctor Olaizola, también conocido como El Súper Choia, regresó a los escenarios en un brillante show ofrecido en el Club Atlético Social Dudignac.

Este regreso marca un hito especial, ya que Olaizola había estado alejado de los escenarios tras sufrir un grave accidente el 16 de mayo de 2025, en el cual estuvo entre la vida y la muerte.

El Súper Choia demostró con su presencia que la adversidad no lo venció. Su recuperación ha sido un ejemplo de fortaleza y resiliencia, y el público no dejó de aplaudirlo en su regreso. Para todos sus seguidores, ver al artista de nuevo interpretando sus éxitos es una verdadera emoción. “Dios le dio una nueva oportunidad, y él la está aprovechando al máximo”, expresó uno de los asistentes.

Con una energía renovada y más agradecido que nunca, El Súper Choia sigue demostrando por qué su música sigue siendo un referente en el género.

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

