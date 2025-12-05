sábado, diciembre 6, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
sábado, diciembre 6, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
General

Tornado en Carlos Casares: Albañiles de Dudignac se salvaron tras el derrumbe de una obra que construían

Tres albañiles de la familia Carballo lograron bajar del techo antes que todo quede reducido a escombros

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El violento temporal que azotó la localidad de Carlos Casares esta tarde de viernes, causando estragos en la zona y dejando a varias familias en estado de alarma, incluidos daños en el Hospital Dr. ulio Ramos, tambien afcto a particulaes.

Uno de los casos más impactantes involucró a la familia Carballo, oriunda de Dudignac y dedicada a la albañilería, quienes trabajaban en una obra en construcción cuando las ráfagas de viento destruyeron totalmente una casa casi construida en su totalidad.

El Impacto de la Tormenta:
La furia del viento causó la voladura del techo de la obra, que rápidamente se desplomó, derrumbando las paredes y habendo dado tiempo a los albañiles a escapar y evitar ser atrapados por los escombros y al lograr baja del techo a tiempo, resultaron ilesos. Aunque no hubo víctimas fatales, hubo pérdida total de la obra, con los materiales de construcción y herramientas de trabajo destruidos al igual que una moto nueva que quedó debajo de los ladrillos y hormigón.

Un Golpe Duro para su Sustento:
Para la familia Carballo, este incidente significa mucho más que la pérdida material: la interrupción de su actividad laboral es un golpe directo a su sustento económico. La obra en construcción era su principal fuente de ingresos y el avance de la misma se perdió completamente debido a los efectos del temporal. ‘Perdomo todo’ dijo Ismael.

La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades locales, mientras los residentes y trabajadores se enfrentan a las secuelas de este inesperado desastre natural. En la mañana de este sabado Defensa Civil, Los Bomberos Voluntarios y el Jefe Comnal, Daniel Stadnik harán un relevamiento total de los daños, adelantóa CN un vocero de la Municipalidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6062

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR