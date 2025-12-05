Tornado en Carlos Casares: Albañiles de Dudignac se salvaron tras el derrumbe de una obra que construían

- Advertisement -

El violento temporal que azotó la localidad de Carlos Casares esta tarde de viernes, causando estragos en la zona y dejando a varias familias en estado de alarma, incluidos daños en el Hospital Dr. ulio Ramos, tambien afcto a particulaes.

Uno de los casos más impactantes involucró a la familia Carballo, oriunda de Dudignac y dedicada a la albañilería, quienes trabajaban en una obra en construcción cuando las ráfagas de viento destruyeron totalmente una casa casi construida en su totalidad.

El Impacto de la Tormenta:

La furia del viento causó la voladura del techo de la obra, que rápidamente se desplomó, derrumbando las paredes y habendo dado tiempo a los albañiles a escapar y evitar ser atrapados por los escombros y al lograr baja del techo a tiempo, resultaron ilesos. Aunque no hubo víctimas fatales, hubo pérdida total de la obra, con los materiales de construcción y herramientas de trabajo destruidos al igual que una moto nueva que quedó debajo de los ladrillos y hormigón.

Un Golpe Duro para su Sustento:

Para la familia Carballo, este incidente significa mucho más que la pérdida material: la interrupción de su actividad laboral es un golpe directo a su sustento económico. La obra en construcción era su principal fuente de ingresos y el avance de la misma se perdió completamente debido a los efectos del temporal. ‘Perdomo todo’ dijo Ismael.

La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades locales, mientras los residentes y trabajadores se enfrentan a las secuelas de este inesperado desastre natural. En la mañana de este sabado Defensa Civil, Los Bomberos Voluntarios y el Jefe Comnal, Daniel Stadnik harán un relevamiento total de los daños, adelantóa CN un vocero de la Municipalidad.