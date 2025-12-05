Nuevo acuerdo paritario mercantil: aumentos salariales y revisión prevista para 2026

En el marco de la revisión paritaria de la actividad mercantil, se alcanzó un nuevo acuerdo entre las principales entidades del sector y los sindicatos. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un pacto que establece un incremento en forma de una suma fija no remunerativa, además de una cláusula de revisión que entrará en vigencia en marzo de 2026.

El acuerdo estipula una suma fija de $60.000 (Art. 6, Ley 24.241), la cual se pagará mensualmente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Sin embargo, esta suma se extinguirá al término de cada pago mensual, excepto los $60.000 correspondientes al mes de marzo de 2026, que se incorporarán al salario básico en su valor nominal a partir de abril de 2026.

Además, las partes decidieron extender hasta marzo de 2026 la suma fija no remunerativa de $40.000 que se había acordado anteriormente en el acuerdo celebrado el 26 de junio de 2025. Esta extensión mantiene los mismos términos y alcances que el acuerdo original.

El pacto acordado tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, las partes acordaron reunirse en marzo de 2026 para evaluar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido durante ese período y decidir si es necesario ajustar el acuerdo.

Es importante señalar que los incrementos establecidos en este acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran celebrarse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, las sumas resultantes de los incrementos pactados constituirán el mínimo convencional vigente a partir de la homologación del acuerdo.

Este acuerdo busca garantizar una recomposición salarial para los trabajadores del sector, tomando en cuenta las fluctuaciones económicas y estableciendo un mecanismo de revisión que permita ajustar los ingresos a las nuevas realidades económicas de los próximos meses.