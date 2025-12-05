Fue detenido un motocilista que circulaba en contramano en Ruta 2

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Martín Marinucci, llevó a cabo la detención de un motociclista que circulaba en dirección contraria por la banquina de la Autovía 2, a la altura del kilómetro 395, en el partido de General Pueyrredón, a las afueras de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en el marco de una recorrida preventiva realizada por los agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial. Durante la inspección, los oficiales detectaron al conductor de una Zanella ZB110, de color gris, transitando de manera peligrosa en dirección contraria, lo que representaba un riesgo tanto para su vida como para la de los demás usuarios de la autovía.

De inmediato, el personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires activó el protocolo de interceptación, detención e identificación del motociclista. Tras verificar la infracción, se procedió al labrado del acta correspondiente por la violación del Artículo 18 de la Ley 13.927, que prohíbe la circulación en contramano.

El suceso fue grabado en tiempo real por las cámaras 4K Full HD instaladas en los vehículos oficiales, así como por las cámaras corporales (bodycams) de los agentes, con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI) del Ministerio de Transporte. Este sistema de grabación garantiza la transparencia de los procedimientos y proporciona evidencia crucial ante cualquier eventualidad.

En este tipo de operativos, la infracción de circular por la banquina —un espacio reservado exclusivamente para emergencias— es una de las más frecuentes. Otras infracciones comunes detectadas en los controles incluyen la adulteración de patentes, el uso del celular mientras se conduce, la falta de Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.), no usar el cinturón de seguridad y la incorrecta colocación de menores en sillas de retención infantil.

Con esta acción, el Ministerio de Transporte continúa reforzando su política pública de seguridad vial, enfocada en mejorar la fiscalización, el cumplimiento de la normativa y la protección de todos los usuarios de las rutas bonaerenses.