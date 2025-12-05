viernes, diciembre 5, 2025
35.9 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 5, 2025
35.9 C
Nueve de Julio
General

Escuela Secundaria N° 13: agradecimiento por el acompañamiento de la Muestra Institucional y Fogón

Su colaboración y entusiasmo transformaron este evento en una experiencia memorable, llena de aprendizaje y vínculos que enriquecen nuestra comunidad educativa, resalta en una nota a Directora Mercedes Maestrutti

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Escuela Secundaria N° 13 extiende su más sincero agradecimiento a cada persona que contribuyó a hacer de nuestra muestra institucional y fogón un evento inolvidable. Gracias a su dedicación, entusiasmo y colaboración, logramos vivir una jornada llena de aprendizaje, cultura y comunidad. Así lo señala un mensaje de la Directora Mercedes Maestrutti.

En la nota la docente resalta ue ‘Queremos expresar nuestra profunda gratitud a los docentes y auxiliares, cuyo compromiso y arduo trabajo fueron fundamentales para la organización y desarrollo de ambas actividades. Su pasión por la educación se reflejó en cada uno de los detalles que hicieron de esta celebración un éxito’.

A todas las familias de nuestros alumnos, quienes nos brindaron su apoyo y colaboración, les decimos ¡muchas gracias! Su compromiso fue esencial para el éxito de estos proyectos, permitiéndonos ofrecer una experiencia significativa para todos.

A todos los participantes de los proyectos presentados, agradecemos su dedicación y esfuerzo. Sin su compromiso, nuestra muestra institucional y fogón no hubieran sido tan enriquecedores ni tan especiales.

Extendemos también nuestro reconocimiento a los generosos comerciantes y miembros de la comunidad que brindaron su apoyo económico y en especie. Su solidaridad fortalece nuestro vínculo y permite que sigamos ofreciendo experiencias que enriquecen nuestra vida escolar.

Y, por supuesto, queremos hacer un agradecimiento muy especial a los artistas, bailarines y cantantes que compartieron con nosotros su talento y pasión. Su música y danza llenaron el ambiente de alegría y emoción, creando recuerdos que atesoraremos por siempre. También, agradecemos a Gustavo de Cadena Nueve por su valiosa cobertura y apoyo en la difusión de nuestro evento.

La muestra institucional y el fogón fueron el reflejo del espíritu colaborativo y el fuerte sentido de comunidad que nos caracteriza como escuela.

Gracias a todos por ser parte de esta hermosa familia educativa, concuye la Directora Maestrutti.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6061

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR