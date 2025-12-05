Escuela Secundaria N° 13: agradecimiento por el acompañamiento de la Muestra Institucional y Fogón

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Escuela Secundaria N° 13 extiende su más sincero agradecimiento a cada persona que contribuyó a hacer de nuestra muestra institucional y fogón un evento inolvidable. Gracias a su dedicación, entusiasmo y colaboración, logramos vivir una jornada llena de aprendizaje, cultura y comunidad. Así lo señala un mensaje de la Directora Mercedes Maestrutti.

En la nota la docente resalta ue ‘Queremos expresar nuestra profunda gratitud a los docentes y auxiliares, cuyo compromiso y arduo trabajo fueron fundamentales para la organización y desarrollo de ambas actividades. Su pasión por la educación se reflejó en cada uno de los detalles que hicieron de esta celebración un éxito’.

A todas las familias de nuestros alumnos, quienes nos brindaron su apoyo y colaboración, les decimos ¡muchas gracias! Su compromiso fue esencial para el éxito de estos proyectos, permitiéndonos ofrecer una experiencia significativa para todos.

A todos los participantes de los proyectos presentados, agradecemos su dedicación y esfuerzo. Sin su compromiso, nuestra muestra institucional y fogón no hubieran sido tan enriquecedores ni tan especiales.

Extendemos también nuestro reconocimiento a los generosos comerciantes y miembros de la comunidad que brindaron su apoyo económico y en especie. Su solidaridad fortalece nuestro vínculo y permite que sigamos ofreciendo experiencias que enriquecen nuestra vida escolar.

Y, por supuesto, queremos hacer un agradecimiento muy especial a los artistas, bailarines y cantantes que compartieron con nosotros su talento y pasión. Su música y danza llenaron el ambiente de alegría y emoción, creando recuerdos que atesoraremos por siempre. También, agradecemos a Gustavo de Cadena Nueve por su valiosa cobertura y apoyo en la difusión de nuestro evento.

La muestra institucional y el fogón fueron el reflejo del espíritu colaborativo y el fuerte sentido de comunidad que nos caracteriza como escuela.

Gracias a todos por ser parte de esta hermosa familia educativa, concuye la Directora Maestrutti.