Endurecen sanciones: Motos con escape libre serán decomisadas, conductores denuncidos penalmente y sometidos a tareas comunitarias que alcanza a los padres

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Secretario de Gobierno, Federico Aranda, junto a la directora de Tránsito, Daiana Molina, anunciaron la presentación de un proyecto de ordenanza que endurece las sanciones para quienes circulen en motos con escapes adulterados o realicen maniobras temerarias. Las motos secuestradas no serán devueltas, y los responsables enfrentarán severas multas, trabajos comunitarios y pérdida de beneficios sociales.Si son menores las sanciones alcanzan a sus padres.

Lo hicieron en una conferencia de prensa celebrada esta mañana desde el despacho del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, donde Aranda explicó que este proyecto tiene como principal objetivo “combatir las hordas de motos que circulan en manada, alterando la paz pública y poniendo en riesgo la seguridad de todos los vecinos”. Aseguró que estas motos no solo causan ruidos molestos, sino que también afectan la salud pública y generan situaciones peligrosas tanto para los conductores como para los peatones.

Circulación agravada y temeraria

La nueva normativa, que deberá ser tratada por el Concejo Deliberante en Sesión Extarordinaria, contempla que la circulación de motos con escapes modificados es considerada como “circulación agravada y temeraria”, lo que permitirá a las autoridades contar con más herramientas para aplicar sanciones más severas. Se abre una puerta al Derecho Penal quien juzgará esas conductas peligroas.

Además, se establecerá que tanto los conductores como los propietarios de las motos serán responsables de las infracciones cometidas. En caso de que los conductores sean menores de edad, la responsabilidad también recaerá sobre los progenitores.

Sanciones más duras y programa de probation

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que las motos con escapes adulterados serán secuestradas y decomisadas de forma definitiva, no siendo devueltas a sus propietarios. El valor de las infracciones por estas faltas será triplicado, y además, los responsables deberán realizar tareas comunitarias en un programa de probation municipal. Este programa será obligatorio tanto para los conductores como para los dueños de las motos y los padres de los menores infractores. Su no cumplimiento acarreará otras consecuencias.

Impacto en los beneficios sociales

Como medida adicional, aquellos involucrados en infracciones relacionadas con motos con escapes libres perderán el acceso a programas de asistencia social municipales. “Queremos enviar un mensaje claro: quienes perjudican la seguridad y el bienestar de la comunidad no podrán seguir recibiendo apoyo del municipio”, afirmó Aranda.

Operativos y coordinación con la Policía

La directora de Tránsito, Daiana Molina, destacó que se están llevando a cabo operativos conjuntos con la Policía Comunal y la Guardia Urbana para identificar y sancionar a los infractores. En este sentido, destacó que en la mañana de hoy se realizó un allanamiento en el que se incautaron tres motos con escapes adulterados.

Próximos pasos

El proyecto de ordenanza será presentado hoy al Concejo Deliberante para su tratamiento. Las autoridades locales esperan contar con el respaldo de los concejales para implementar esta normativa que consideran esencial para la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Compromiso con la comunidad

Aranda también hizo un llamado a los vecinos de Nueve de Julio, invitándolos a involucrarse en el debate sobre la circulación de motos en la ciudad y a compartir sus propuestas. “Estamos comprometidos con resolver esta problemática que tanto nos preocupa, y queremos escuchar todas las voces para encontrar soluciones efectivas”, concluyó.

Este nuevo enfoque busca dar una respuesta contundente a uno de los problemas más criticados por los ciudadanos, y marcará un cambio importante en la manera en que se gestionan las infracciones relacionadas con el tránsito en Nueve de Julio.