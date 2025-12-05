Cargos para la política, deuda para los bonaerenses: CARBAP repudia endeudamiento y ampliación de cargos en provincia

- Advertisement -

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su firme rechazo a la reciente aprobación del endeudamiento bonaerense por un monto cercano a los USD 3.700 millones, que fue avalada en la madrugada por los legisladores, a espaldas de la sociedad. Esta decisión, que también incluyó la ampliación del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y la creación de nuevos cargos políticos, ha generado un fuerte malestar entre los sectores productivos y ciudadanos.

En su comunicado, CARBAP señala que esta aprobación no se sustentó en un plan claro ni transparente que promueva el desarrollo de la provincia. Por el contrario, considera que la negociación estuvo centrada en beneficios y cargos para la política, sin contemplar las verdaderas necesidades de los bonaerenses, quienes día a día enfrentan una realidad de rutas deterioradas, falta de obras hídricas, escuelas y hospitales en emergencia, y servicios públicos al borde del colapso.

“Es inadmisible que en una provincia que atraviesa graves carencias en infraestructura y servicios básicos, los acuerdos legislativos hayan priorizado la creación de cargos y la negociación de beneficios políticos antes que resolver problemas estructurales que afectan a todos los bonaerenses”, manifestó CARBAP.

La entidad ruralista enfatizó que endeudar a la provincia solo puede ser justificado si los fondos obtenidos se destinan a obras estratégicas, infraestructura y proyectos de desarrollo que perduren en el tiempo y puedan ser fácilmente auditados. “Nunca deben destinarse a gastos corrientes ni a la ampliación de estructuras políticas que no contribuyen al futuro de la provincia ni a la calidad de vida de sus habitantes”, indicaron.

Desde CARBAP también señalaron que este tipo de maniobras, que se desarrollan sin un debate público adecuado y con la falta de una justificación clara, solo sirven para perpetuar viejas prácticas políticas. En este sentido, expresaron su esperanza de que en el futuro la nueva conformación de las legislaturas abandonen estos métodos y asuman un compromiso verdadero con la transparencia y el bienestar de la sociedad.

Finalmente, CARBAP reiteró su llamado a los legisladores y al gobierno provincial para que prioricen la inversión en infraestructura, educación, salud y otros sectores estratégicos que puedan generar un impacto positivo y duradero en la vida de los bonaerenses.