Artesanos de Oficio de Salta: una Cooperativa que pone en valor la tradición artesanal y la solidaridad

La Cooperativa de Trabajo Artesanos de Oficio, con sede en Salta, celebra más de una década de trabajo conjunto, defendiendo y promoviendo los oficios tradicionales de la región. Fundada en 2012, este grupo de artesanos comenzó a unirse por la necesidad de superar uno de los mayores desafíos de su sector: la comercialización de sus productos.

A lo largo de los años, la cooperativa ha logrado consolidarse como un referente no solo en Salta, sino en todo el país, promoviendo la artesanía local y brindando una oportunidad de venta directa a los artesanos, lo que también permite ofrecer precios más accesibles a los turistas.

Un modelo de organización colectiva

En Momento Cooperativo, segmento Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, Noemí del Milagro Tejerina, ceramista y miembro activa de la cooperativa, compartió cómo surgió la necesidad de crear la cooperativa. “El trabajo conjunto fue una respuesta a los problemas comunes que enfrentamos los artesanos, sobre todo en lo que respecta a la venta de nuestros productos”, explicó Tejerina. La cooperativa, que inicialmente comenzó con unos 180 artesanos en los años 90, renació en 2012 y hoy cuenta con más de 50 miembros activos que representan una diversidad de oficios: cerámica, tejido, cuero, platería, joyería y madera, entre otros.

Ubicada en el corazón de Salta, en un local de 700 m² frente a la Plaza 9 de Julio, un importante centro turístico, la cooperativa ha logrado mantenerse visible y ofrecer sus productos tanto a locales como a turistas. Sin embargo, no es fácil sostenerse en un mercado competitivo. “El turismo es nuestra principal fuente de ventas, pero la crisis económica también afecta a este sector. La gente sigue viajando, pero los recortes suelen hacerse en productos culturales, como las artesanías”, comentó Noemí.

Una lucha constante frente a la crisis económica

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la cooperativa es la constante subida de los insumos. “Los materiales como los esmaltes para cerámica, la alpaca para la platería y el cuero suben todo el tiempo”, explicó Tejerina. Aunque intentan no trasladar estos aumentos a los precios, la presión sobre los márgenes de ganancia es evidente. “El ajuste en nuestro sector se traduce en más horas de trabajo, pero sin poder aumentar los precios, ya que eso haría que vendiéramos aún menos”, señaló.

Además, la cooperativa se enfrenta a la competencia de productos que se venden como artesanía, pero que en realidad provienen de una producción semiindustrial. “En algunos países vecinos, como Bolivia y Perú, se venden productos que no son auténticamente artesanales, sino fabricados en grandes talleres o incluso en China”, explicó Noemí. Esta competencia desleal afecta tanto a los precios como a la autenticidad del trabajo artesanal.

Una propuesta cultural que trasciende la moda

A pesar de las dificultades económicas, la cooperativa sigue apostando por la preservación y difusión de los oficios tradicionales. Noemí destacó que, aunque la cerámica y otros oficios han cambiado con la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías, lo que permanece intacto es el valor cultural que cada pieza representa. “Nosotros trabajamos con los materiales que nos da nuestra tierra, como la arcilla roja, y seguimos utilizando técnicas que han sido transmitidas por generaciones”, dijo Tejerina.

El auge de la cerámica en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, ha generado una moda por productos más estéticos y “blancos”, en contraste con la cerámica tradicional salteña, que es más colorida y rústica. “Nosotros no queremos hacer cerámica solo porque esté de moda. Lo que nos importa es que nuestras piezas sigan llevando nuestra carga cultural y el trabajo genuino de nuestras manos”, explicó.

La importancia de la cooperación

Para Noemí y sus compañeros artesanos, la clave de su éxito radica en la cooperación. “Ninguno de nosotros podría alquilar un local en el centro de Salta si no fuera por la cooperación. Solo organizados podemos resolver nuestros problemas”, comentó. Además, el trabajo en equipo les permite no solo enfrentar las dificultades del mercado, sino también ofrecer un espacio para que los artesanos del interior de la provincia puedan exhibir y vender sus productos.

El futuro de los oficios tradicionales

A pesar de los desafíos, los artesanos de la cooperativa mantienen una actitud positiva y esperanzada. “Nosotros decimos que vamos a seguir trabajando en lo que amamos hasta el final. No vamos a salir a buscar otro trabajo. Somos artesanos, y eso es lo que nos define”, afirmó Noemí con una sonrisa.

El trabajo de la Cooperativa de Artesanos de Oficio no solo es un ejemplo de resiliencia ante la crisis económica, sino también un testimonio del valor cultural y humano que encierra cada pieza artesanal. Cada producto es mucho más que un objeto; es una historia, una tradición y un compromiso con la comunidad.

En resumen, la Cooperativa de Artesanos de Oficio de Salta es un ejemplo vivo de cómo la unión de trabajadores y la organización colectiva pueden mantener vivas las tradiciones, enfrentar adversidades económicas y seguir ofreciendo productos auténticos y cargados de historia. A través de su esfuerzo y dedicación, estos artesanos no solo preservan su cultura, sino que también la comparten con el mundo.