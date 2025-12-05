Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 se medirá ante Argelia, Austria y Jordania

Argentina ya conoce el destino de su selección para el Mundial 2026, luego del sorteo realizado en el Centro John F. Kennedy de Washington. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, quedó en el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, y buscará dar el primer paso hacia la conquista de su cuarta estrella en un torneo histórico que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En esta edición ampliada, habrá 16avos de final como primera instancia eliminatoria, lo que promete hacer aún más emocionante la fase de eliminación.

Fase de Grupos: Los Rivales

Argentina vs. Argelia (16 de junio)

El debut de la selección argentina será frente a Argelia , un equipo que regresa al Mundial tras su última participación en Brasil 2014. Dirigidos por Vladimir Petkovic, los argelinos destacaron por su sólida campaña en la clasificación africana, donde terminaron primeros con 25 puntos. Mohamed Amoura será su principal referencia ofensiva. Argentina solo ha enfrentado a Argelia en una ocasión, un vibrante 4-3 a favor de la Albiceleste en 2007.

Argentina vs. Austria (22 de junio)

El segundo partido será contra Austria , un equipo que regresa al Mundial después de su última participación en 1998. Los austriacos se destacaron en la clasificación europea, terminando primeros de su zona con 19 puntos. Entre sus figuras sobresale David Alaba , mientras que Marko Arnautovic será su máximo goleador. En los enfrentamientos históricos, Argentina tiene una goleada 5-1 en Viena y un empate 1-1 en 1990.

Argentina vs. Jordania (27 de junio)

Finalmente, Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania, un equipo que logrará su primera participación mundialista en 2026. A pesar de ser un debutante en la Copa del Mundo, Jordania llega con un plantel experimentado y el subcampeonato en la Copa Asiática 2023 que alimenta sus esperanzas. Este será el primer encuentro en la historia entre ambos seleccionados.

El Duro Camino de los 16avos

Más allá de la fase de grupos, el sorteo también dejó un panorama complicado para Argentina. Si termina en primer lugar de su grupo, se enfrentará al segundo del Grupo H, donde destacan dos grandes candidatos: España y Uruguay. En caso de ser segundo en su grupo, el cruce será ante el ganador de esa misma zona, y se disputará en Los Ángeles. Esto podría significar un enfrentamiento con selecciones de gran nivel incluso en las etapas tempranas del torneo, poniendo a la Albiceleste a prueba desde el principio. Un cruce soñado por muchos hinchas sería un enfrentamiento con Portugal y Cristiano Ronaldo.

Análisis de los Rivales

Austria: Con una clasificación sólida, Austria llegó a la Copa del Mundo tras liderar su grupo europeo. El equipo dirigido por Ralf Rangnick cuenta con jugadores de primer nivel como David Alaba y Marko Arnautovic , lo que lo convierte en un rival de cuidado. Su mejor desempeño histórico en los mundiales fue el tercer puesto en Suiza 1954 .

Argelia: El equipo africano regresa a la Copa del Mundo tras una destacada clasificación, donde mostró un rendimiento sobresaliente. Con un sólido plantel, encabezado por Mohamed Amoura , Argelia buscará dejar huella en este torneo tras ausentarse en Rusia 2018.

Jordania: La sorpresa del grupo. Jordania llega al Mundial por primera vez en su historia, pero lo hace con un equipo experimentado, que recientemente alcanzó la final de la Copa Asiática 2023. Si bien no tiene tanta historia en el fútbol mundial, su rendimiento en las clasificatorias y su reciente ascenso al subcampeonato asiático dan esperanza de una participación interesante.

Un Sorteo con Presencia Política

La ceremonia del sorteo no fue solo un evento deportivo, también contó con la presencia del expresidente estadounidense Donald Trump, quien recibió un reconocimiento de la FIFA. Durante su intervención, destacó las altas expectativas de Estados Unidos y Argentina en el torneo y elogió a figuras globales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Estadio y Fechas de los Partidos

Los partidos de Argentina en la fase de grupos se jugarán en tres estadios emblemáticos de los Estados Unidos:

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Levi’s Stadium (San Francisco)

AT&T Stadium (Dallas)

Aunque aún no se han confirmado los horarios exactos, el calendario preliminar ya establece las fechas de los partidos: 16 de junio contra Argelia, 22 de junio contra Austria y 27 de junio contra Jordania.

Con un panorama de rivales de distintos continentes, estadios emblemáticos y la posibilidad de enfrentarse a potencias como España o Uruguay en 16avos, Argentina tiene un camino desafiante en el Mundial 2026. Sin embargo, la selección llega con el objetivo claro de defender su título y lograr la tan ansiada cuarta estrella. Con Lionel Scaloni al mando y jugadores de la talla de Lionel Messi, la Albiceleste se prepara para un torneo que promete ser histórico.