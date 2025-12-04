Mamá hace urgente llamado solidario para viajar a La Plata a tratamiento de niña con leucemia

- Advertisement -

La comunidad de Nueve de Julio es convocada a un nuevo caso de urgente necesidad. Natalia Iliarraga, madre de Martina, una niña de 4 años que padece leucemia, realiza un desesperado pedido de ayuda para poder costear el viaje necesario para que su hija continúe con el tratamiento oncológico en La Plata. Actualmente, el tratamiento de Martina exige que viaje cada 15 días a la capital provincial para recibir la atención médica que necesita. Sin embargo, el costo del traslado en remis, único medio de transporte autorizado para la pequeña debido a su delicada condición, asciende a más de 300.000 pesos, cifra que la familia no puede afrontar.

El contexto de la enfermedad

Martina fue diagnosticada con leucemia hace un año y desde entonces está recibiendo tratamiento en el Hospital de Niños de La Plata. Debido a su sistema inmunológico debilitado por el tratamiento, la niña no puede viajar en transporte público ni en micros, lo que obliga a su madre a contratar un remis privado. A pesar de que el municipio colaboró en ocasiones anteriores, en esta oportunidad no dispone de los recursos para cubrir el costo del traslado.

La urgencia del viaje

El próximo martes, 9 de diciembre, Martina debe someterse a un análisis de laboratorio vital para continuar con su tratamiento. La consulta está programada para las primeras horas de la mañana, lo que obliga a la familia a salir a la madrugada para llegar a tiempo. Sin embargo, sin el dinero necesario para el remis, la madre teme que este viaje no se pueda realizar y que la interrupción del tratamiento ponga en riesgo la salud de su hija. “Si no la llevo, tengo que cortar el tratamiento y eso sería un retroceso. La leucemia podría regresar y todo el esfuerzo hecho hasta ahora se perdería”, expresó Natalia con profunda preocupación y congoja.

Cómo ayudar

Ante la emergencia, Natalia ha abierto un canal de donaciones a través del alias de su cuenta bancaria dígalo.jarra.balance. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para que Martina pueda recibir su tratamiento y no se interrumpa su lucha contra la enfermedad. Además, la familia espera que algunas empresas o vecinos de la localidad puedan colaborar.

El valor de la solidaridad

Este llamado solidario se extiende a toda la comunidad. Con la ayuda de todos, Natalia espera poder juntar el dinero necesario para que su hija pueda seguir luchando contra la leucemia. “Sé que la gente de Nueve de Julio siempre ha sido solidaria y confío en que juntos podremos lograrlo. No quiero que mi hija pierda esta oportunidad de curarse”, comentó emocionada.

El próximo martes, Martina necesita estar en La Plata para continuar con su tratamiento. La ayuda de la comunidad será esencial para garantizar que el viaje se realice sin contratiempos.

Cualquier persona o entidad que desee colaborar puede hacerlo mediante el alias mencionado anteriormente, ayudando a que esta pequeña siga su tratamiento y tenga una oportunidad real de sanar.

La solidaridad es la clave en momentos como estos, donde la esperanza de una vida sana depende del apoyo de todos.