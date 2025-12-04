jueves, diciembre 4, 2025
Policiales

La Policía alerta de más ‘cuentos del tío’ en el distrito

Advierte sobre un aumento de estafas, sobre todo telefonicas que afectan principalmente a personas mayores

La policía comunal de Nueve de Julio ha emitido una alerta a la comunidad sobre la creciente ola de estafas telefónicas, particularmente dirigidas a adultos mayores.

Los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades bancarias, organismos como PAMI o empresas de servicios para engañar a las víctimas y obtener datos personales, contraseñas y detalles bancarios.

Las estafas se realizan mayormente a través de llamadas a teléfonos fijos, con el objetivo de manipular a las personas en su buena fe. Se insta a no atender números desconocidos, especialmente aquellos con la característica 011, y a mantener la cautela ante cualquier comunicación sospechosa.

La policía solicita la colaboración de la comunidad para prevenir estos delitos, que continúan afectando a muchas personas vulnerables.

