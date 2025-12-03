Ya se vive y disfruta del Baby Fútbol de Club San Martín 2025

Este martes 2 de diciembre dio inicio una nueva edición del tradicional Baby Fútbol de Club San Martín, evento que cada año genera gran expectativa entre los más pequeños, sus familias y los fanáticos del fútbol local. Con 31 equipos divididos en 5 categorías, la competencia reúne a unos 300 futbolistas, quienes se disputan el campeonato en el Estadio “Santiago Noé Baztarrica” hasta el 11 de diciembre.

El torneo, que se ha convertido en un clásico de las vacaciones de verano, es organizado con el apoyo de la Comisión Directiva del club, los profesores encargados de la formación de los jugadores y la incansable labor de la Sub Comisión de Padres del Fútbol Infantil. Este trabajo en conjunto ha permitido que cada jornada se desarrolle con total normalidad, a pesar de la alta demanda y el clima propio de la temporada.

Los partidos comienzan a las 20:00 hs y se extienden hasta las 23:00 hs, permitiendo que los jóvenes futbolistas puedan disfrutar de su deporte favorito en un ambiente festivo, rodeados de padres y simpatizantes que acompañan con entusiasmo cada jugada. Además, la organización ha tomado todas las medidas para garantizar que los partidos se desarrollen en las mejores condiciones, con cuatro canchas especialmente adaptadas en el Estadio.

Las categorías y equipos:

Este año, el torneo cuenta con la participación de los siguientes equipos, distribuidos en las categorías 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017:

Categoría 2017: “Santitos”, “Pequeños Triunfadores”, “Gladiadores”, “Los Pibes”, “Magnus Padel Club”, “Toro Burger”, “Los Halcones”.

Categoría 2016: “Apolo 11”, “Las Gaviotas”, “Los Fachas”, “Syafa”, “Francesco”.

Categoría 2015: “Amigos Unidos”, “Los Tercos”, “Pequeños Triunfadores”, “Sporttens”, “Santitos”, “Los Amigos FC”.

Categoría 2014: “Los Chicos del Oeste”, “Los Halcones FC”, “Los Pura Sangre”, “Park Automotores”, “Los Futboleros”, “La Banda del Rojo”.

Categoría 2013: “Sporttens”, “La Sub 13”, “Maradonistas”, “Deportivo Soriano”, “Open 18”, “Albigranate”.

La etapa clasificatoria se está llevando a cabo esta semana, con miras a la próxima fase de eliminación directa, que se desarrollará la semana entrante. Si el clima lo permite, la competencia culminará el jueves 11 de diciembre, con las finales de cada categoría, coronando a los campeones de esta edición 2025.

Con un ambiente cargado de energía y emoción, los pequeños futbolistas del Club San Martín continúan demostrando su talento, mientras que sus familias disfrutan de un espectáculo deportivo que se ha convertido en una cita obligada en el calendario de actividades deportivas de la región. ¡El Baby Fútbol de San Martín ya está en marcha y promete más momentos de fútbol y alegría para todos!