Mario Valinoti: ‘el médico sigue siendo la figura central para filtrar y validar información, sobre todo en temas delicados como las vacunas’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del Día del Médico, celebración en Argentina y otros distritos, el Director del Hospital Dr. Manuel Arce de Facundo Quiroga, Mario Valinoti, conversó con Gustavo Tinetti en ‘Despertate’ por Cadena Nueve sobre los desafíos y transformaciones que enfrenta la medicina en un contexto de constante acceso a la información. Con una jornada calurosa como telón de fondo, Valinoti comenzó destacando el impacto de la tecnología en la relación médico-paciente, en la que la información disponible en internet juega un papel cada vez más relevante, aunque a veces desconcertante.

“Hoy, los pacientes llegan al consultorio con preguntas fundamentadas, pero también con temores derivados de la información errónea que encuentran online”, explicó Valinoti. Sin embargo, afirmó que el médico sigue siendo la figura central para filtrar y validar esa información, sobre todo en temas delicados como las vacunas. A lo largo de su carrera, Valinoti ha observado cómo el acceso a la información ha generado un cuestionamiento constante de los tratamientos médicos, algo que, según él, ya ocurría en el pasado pero ahora se intensifica por la facilidad de acceso a fuentes a veces poco confiables.

El médico resaltó la importancia de las vacunas, señalando cómo la desinformación ha afectado las tasas de vacunación en los últimos años, especialmente tras la pandemia. “Las vacunas han salvado millones de vidas, como en el caso de la polio, y hoy seguimos luchando contra enfermedades prevenibles como el sarampión, que resurge debido a la baja cobertura”, alertó.

Accidentes de Tránsito: Una Epidemia Silenciosa

El Dr. Valinoti también se refirió a otro de los grandes problemas de salud pública: los accidentes de tránsito. Con un dato alarmante de 16 muertes diarias por accidentes de tránsito en Argentina, el profesional subrayó la necesidad urgente de mejorar la educación vial y la implementación estricta de las normas de tránsito. “La gran mayoría de las víctimas son jóvenes, y las familias que pierden a un ser querido o ven sus vidas arrasadas por la discapacidad son innumerables. Es fundamental que las leyes de tránsito se hagan cumplir con rigor”, advirtió.

En este sentido, Valinoti destacó la necesidad de que el uso del casco y el cinturón de seguridad se conviertan en hábitos irrefutables en la vida cotidiana, incluso en zonas rurales donde a menudo se ignoran las medidas de seguridad.

El Hospital Dr. Manuel Arce: Un Compromiso con la Comunidad

Hablando de la situación del Hospital Dr. Manuel Arce, Valinoti mencionó que el centro de salud sigue trabajando con dedicación para ofrecer un servicio de calidad, mejorando tanto la infraestructura como los recursos tecnológicos. En este sentido, destacó la reciente adquisición de equipos médicos como un ecógrafo y un monitor fetal, esenciales para la detección temprana de complicaciones durante el embarazo. Además, agradeció el continuo apoyo de la comunidad, que a través de la cooperadora, colabora en la compra de equipos y el mantenimiento del hospital.

El Dengue y la Prevención: Un Llamado a la Conciencia

Valinoti aprovechó la ocasión para recordar la importancia de la prevención frente a enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, cuyo principal agente es el mosquito Aedes aegypti. Con la llegada del calor y las lluvias, el médico hizo un llamado urgente a la comunidad para eliminar los reservorios de agua estancada, como los que se encuentran en los jardines, patios y terrenos baldíos. “El mosquito se cría en agua limpia, y es nuestra responsabilidad como vecinos mantener nuestros espacios limpios para evitar la proliferación de esta enfermedad”, remarcó.

Aprovechó también para recordar que el Día del Médico tiene una fuerte conexión histórica con el Dr. Carlos Finle, quien descubrió el vector que transmite la fiebre amarilla. Hoy, esa misma figura, el Aedes aegypti, es el responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, un tema de suma preocupación en diversas regiones del país.

Reflexiones Finales: El Valor del Compromiso Médico

Finalmente, Valinoti concluyó su intervención agradeciendo el apoyo de la comunidad y subrayando el compromiso de todos los médicos en cuidar la salud de la población. “El médico no solo es un profesional que trata enfermedades, sino también alguien que vela por el bienestar colectivo. La prevención, la educación y el acompañamiento son clave para construir una sociedad más saludable”, enfatizó.

En este Día del Médico, Valinoti extendió su saludo y agradecimiento a todos sus colegas, tanto médicos como médicas, que día a día trabajan incansablemente por la salud de cada comunidad.