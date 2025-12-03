La Universidad Austral lidera por cuarto año consecutivo el ranking de universidades privadas de Argentina

- Advertisement -

La Universidad Austral se destaca una vez más como la mejor universidad de gestión privada de Argentina, según el ranking británico Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings 2026. Este es el cuarto año consecutivo en que la institución ocupa este puesto, consolidando su liderazgo en la educación superior de la región.

En un contexto desafiante para el sistema universitario argentino, con descensos significativos en las posiciones más altas de la tabla, la Universidad Austral logra mantener su lugar entre las tres primeras universidades argentinas dentro del top 100 regional. A pesar de las caídas generales, el país logra aumentar su representación en el ranking, con 12 universidades argentinas clasificadas, cuatro de ellas entrando en la lista por primera vez.

“Es una alegría compartir, por cuarto año consecutivo, el reconocimiento de la Universidad Austral como la universidad privada mejor posicionada de la Argentina en THE Latin America University Rankings 2026. Este logro, en un año especialmente desafiante por los cambios metodológicos del ranking, reafirma nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación integral. Nos impulsa a redoblar el esfuerzo para seguir contribuyendo al desarrollo del país y al crecimiento personal y profesional de toda nuestra comunidad universitaria”, expresó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

Este año, el ranking introdujo importantes cambios metodológicos, aplicando por primera vez la metodología global que utiliza los World University Rankings de THE, lo que impactó notablemente en las posiciones de las universidades de la región. Según esta nueva metodología, las universidades de América Latina fueron evaluadas en comparación con instituciones globales, lo que resultó en una mayor exigencia para las puntuaciones.

En este nuevo contexto, la Universidad Nacional de La Plata ocupa el puesto 62, la Universidad Austral el puesto 82, y la Universidad Nacional de San Martín el puesto 89, compartiendo su posición. Argentina, en total, tiene tres universidades dentro del top 100, frente a las ocho que lograron este puesto en el ranking anterior.

“Con esta nueva metodología, la tabla del Times muestra una volatilidad mucho mayor. Aunque los resultados han sido más desafiantes para muchas instituciones, la Universidad Austral ha logrado sostener su lugar destacado entre las universidades de gestión privada de la región, lo que demuestra la solidez de su proyecto académico y su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno educativo global”, concluyó Julio Durand, director de la Unidad de Reputación Institucional de la Universidad Austral.

Con este reconocimiento, la Universidad Austral sigue afianzando su posición como referente en el ámbito educativo privado de Argentina y América Latina, destacando su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y su impacto positivo en la sociedad.