La Dirección de Bromatología te recuerda las claves para realizar compras alimenticias seguras y responsables

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio hace un llamado a la responsabilidad del consumidor al momento de adquirir alimentos. Es clave verificar la información que figura en los envases y asegurarse de que el comercio esté habilitado para evitar inconvenientes o riesgos a la salud.

Si bien las compras online pueden ser convenientes, es fundamental no perder de vista que no todos los comercios que operan en redes sociales cumplen con las normativas sanitarias. Por eso, antes de realizar la compra, solicita que se te muestre la habilitación municipal correspondiente.

Proteger tu bienestar empieza con decisiones informadas: revisá siempre los productos antes de comprarlos y elegí comercios con garantía de seguridad. ¡Tu salud depende de tu elección!