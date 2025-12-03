Encuentros por la situación del Fuero Laboral en el Departamento Judicial de Mercedes

- Advertisement -

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes invita a todos los abogados matriculados que ejercen su profesión ante el Tribunal de Trabajo Nº 1 a participar de una reunión urgente, con el objetivo de abordar diversas cuestiones relacionadas con la administración de justicia en esta jurisdicción.

Primer Encuentro:

Tribunal de Trabajo Nº 1 con asiento en Mercedes

Día: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Horario: 10:00 a 12:00

Lugar: Salón de Actos, Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes

(Calle 24 N° 705, 1er Piso)

Este encuentro se organiza en respuesta a las reiteradas quejas y reclamos recibidos por el Colegio, y tiene como propósito principal discutir temas claves vinculados a la gestión del Tribunal de Trabajo Nº 1, integrado por los Dres. Oscar Adolfo Toyos, Liliana del Carmen López y Silvia Santa Clara. A partir del 1 de diciembre de 2025, la Dra. Santa Clara se encuentra en licencia y es reemplazada por el Dr. Nicolás Eduardo Aparisi, Juez Subrogante.

Temas a tratar en la reunión:

Audiencias Preliminares

Audiencias de Vista de Causa

Homologación de acuerdos

Sentencias

Situación del despacho diario ante el Tribunal

Respuesta del Tribunal a las solicitudes de pronto despacho

Motivos de las solicitudes de pronto despacho

El Colegio de Abogados insta a los profesionales del Derecho a participar y aportar información relevante sobre el funcionamiento actual del Tribunal, con el fin de mejorar la gestión y resolver las problemáticas identificadas. Esta reunión se enmarca dentro del “Relevamiento por sistema a nivel provincial de la gestión de los Tribunales de Trabajo ante la presentación de pronto despacho”, realizado por la Presidencia de la S.C.B.A. a través de la Resolución 710/2025.

En caso de no poder asistir, los aportes, comentarios o información podrán ser enviados por correo electrónico a:

[email protected]

El Colegio de Abogados de Mercedes reitera su compromiso con la mejora del servicio de justicia y convoca a todos los abogados a ser partícipes activos de este proceso de diálogo y solución.